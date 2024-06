La IA de Gemini te permitirá darle un toque personal a su voz

Poco a poco nuestros móviles Android están recibiendo por parte Google una nueva ola de inteligencia artificial, que se está traduciendo en un nuevo asistente de voz, basado en su ya popular modelo de lenguaje Gemini, otrora Bard. Sin duda el cambio en la experiencia de uso de este asistente está siendo radical, y mejora mucho respecto de lo que estábamos acostumbrados con la anterior versión. Y más que va a mejorar, porque ahora sabemos que esta IA está preparando novedades interesantes en lo que se refiere a la interacción con una funcionalidad que permitirá personalizar la experiencia, como es la modificación de la voz.

Elige cómo sonará Gemini

Aunque todavía no es posible, ya sabemos que el cambio de voz en Gemini va a ser posible dentro de poco. Y es que Google está probando ya una funcionalidad que permitirá precisamente eso, darle un toque diferente a la voz y elegir entre diferentes tipos. Eso es lo que ha desvelado uno de los filtradores, o mejor dicho, desarrolladores más cercanos a todo el entorno de Android, como es AssembleDebug. Este ha publicado una imagen donde nos anticipa esta característica.

Concretamente podemos ver cómo en los ajustes de Gemini aparece una nueva función llamada Gemini Voice, que entendemos en español será Voz de Gemini, y que como detalla justo debajo, nos permite elegir cómo va a sonar nuestro Gemini. Esto obviamente quiere decir que el nuevo asistente podrá hablar con diferentes tonalidades de voz, tanto masculinas como femeninas, o como le gusta decir a Google, en diferentes colores de voz.

Y de momento no parece que vaya a extenderse masivamente, ya que estaríamos hablando todavía de una fase beta e incluso limitada quizás a determinadas regiones. De esta forma Gemini contará con un mayor poder de personalización. De momento en la copia de Gemini que tengo instalada en el móvil no solo no aparece este ajuste, sino que otros muchos de los que se ven en esta imagen compartida no aparecen tampoco en la aplicación.

Así que será cuestión de esperar unas semanas a que los nuevos ajustes de Gemini vayan llegando a todos. Una app de Gemini que lleva unas semanas disponible en España, y que nos ofrece ya la posibilidad de ser configurada como el asistente de voz por defecto de Android, sustituyendo al veterano Asistente de Google.

Un nuevo asistente de voz que cambia por completo nuestra experiencia previa. Y es que como hemos podido comprobar ya, la interacción con el asistente se convierte en algo mucho más parecido a hacerlo con un chatbot de IA. Pudiendo pedirle tareas más concretas y completas. Como por ejemplo que nos resuma el correo electrónico de un determinado día, o cualquier otra cosa que nos podamos imaginar, siempre manteniendo una conversación donde el asistente de Gemini es consciente del contexto en el que se desarrolla, y de todo lo que hemos venido hablando recientemente. Eso es un cambio evidente que no disfrutábamos con el anterior asistente, y es que Gemini integra un modelo de lenguaje muy sofisticado.