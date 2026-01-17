WhatsApp: recuperar espacio en tu móvil con estos ajustes de la app de mensajería

Algo a lo que los usuarios de tecnología se suelen enfrentar con cierta frecuencia es la notificación de Espacio de almacenamiento casi lleno. Una advertencia temida por todos y que justo se produce el peor de los momentos. Como norma general solemos tomar cartas en el asunto borrando fotos o instalando apps, aunque hay algunas cosas más que puedes hacer. A continuación, te contamos qué puedes hacer para evitar este problema en WhatsApp.

No te quedes sin memoria sin saberlo

Una de las aplicaciones que más memoria consumen a simple vista y sin saberlo es la app de mensajería de Meta. WhatsApp, genera una gran cantidad de basura invisible, la cual consume gran parte del espacio de almacenamiento sin que lo sepamos. Esta se concentra principalmente en dos apartados, las bases de

Liberando espacio | TecnoXplora

or

Por norma general, para recuperar espacio de almacenamiento, eliminamos todo aquello que vemos, como las fotos y videos que nos llegan a través de los chats, pero no ponen atención en lo que enviamos. La app coge los contenidos de nuestra galería, los comprime y envía. En este proceso guarda una copa en una carpeta oculta cuyo nombre es “sent” donde se acumulan miles de gigas en archivos que hemos enviado. Al mismo tiempo la app realiza copias de seguridad locales todos los días de los chats, lo que provoca que durante semanas tengamos semanas de historiales acumulados, que ya no necesitamos. Para resolver este problema podemos realizar una limpieza selectiva de nuestros dispositivos.

Para ello, tendremos que hacer uso de un gestor de archivos, ya que no se puede llevar a cabo a través de la propia aplicación. Con aplicaciones como “mis archivos”, la cual, generalmente, está preinstalada en nuestros teléfonos Android. O usando otras como Files de Google, podemos gestionarlo, siguiendo los siguientes pasos.

Desde la app de gestión de archivos, abre la sección de “almacenamiento interno”

Donde debemos localizar la carpeta “ Android ”

” En su interior, selecciona la opción “ media ”

” Donde encontramos “com.whatsapp”

Entra esta y selecciona de nuevo “whatsapp”

Si nuestro móvil es antiguo, puede que este se encuentre en la carpeta raíz.

Una vez entramos en este apartado tenemos dos acciones que llevar a cabo.

La primera eliminar las copias de seguridad antiguas (Databases)

Entra en la carpeta Databases . Verás muchos archivos con nombres como msgstore-2023-10-15.1.db.crypt14.

. Verás muchos archivos con nombres como Debemos borrar todos los archivos menos el más reciente, el cual en su nombre contenga la fecha de hoy.

En segundo lugar, debemos vaciar la carpeta “sent” (media).

En el interior de esta encontramos varias carpetas "WhatsApp Images" o "WhatsApp Video" entre otras.

entre otras. Entra en cada una de ellas para eliminar el contenido de las carpetas “sent”

Si conservas los originales en tu galería puedes proceder a eliminarlos, ya que son copias de los mismos. Repite el proceso en las diferentes carpetas.

Al hacerlo podemos llegar a recuperar entre 2GB y 10GB de espacio de almacenamiento en nuestro teléfono. Todo dependerá del tiempo que lleves usando la app, de las imágenes y vídeos que hayamos enviado durante este periodo. Además de recuperar espacio, haremos que nuestro dispositivo funcione de forma más fluida, al leer más rápidamente la galería. Es conveniente repetir el procedimiento cada varios meses, para mantener limpio el teléfono.