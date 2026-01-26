Apple lanza el AirTag de segunda generación en España: ahora es más fácil de localizar

Los de Cupertino han presentado por sorpresa la segunda generación de su localizador de dispositivos, un producto que se ha convertido en extremadamente popular para sus usuarios, y que ha puesto en el mapa este tipo de soluciones. Una segunda generación que ha mejorado de manera notable la conectividad de este dispositivo y la capacidad para encontrarlo en diferentes situaciones. Algo que nos permite dormir más tranquilos sabiendo dónde se encuentran nuestros dispositivos más valiosos, o en caso de pérdida, no perderles el rastro completamente.

Precio y disponibilidad

Apple ha puesto a la venta su nuevo localizador en España. La unidad tiene un precio de 35 euros, mientras que el pack de cuatro unidades es más económico y se queda en 119 euros. Además, podemos grabarlo y personalizarlo sin coste si lo compramos en la tienda de Apple.

El nuevo AirTag de Apple | Apple

Ficha técnica del nuevo AirTag de Apple

La principal novedad de este AirTag de segunda generación la encontramos en su interior, ya que su diseño es prácticamente el mismo de su predecesor. Esto quiere decir que las fundas y protectores de la primera generación sirven también para esta segunda. La gran novedad es su chip de banda ultra ancha, el mismo U2 que ya vemos en los iPhone 17, y la diferencia se nota.

Un Airtag en una maleta | Apple

Apple ha pasado de un proceso de fabricación estándar a una litografía más eficiente para su chip Ultra Wideband o también conocido como UWB. Mientras el modelo anterior operaba con ciertas limitaciones de ancho de banda, este nuevo U2 gestiona tres veces más frecuencia de muestreo, como consecuencia la latencia en la comunicación con el iPhone se reduce a milisegundos.

Nos vamos a encontrar con una capacidad de rastreo que ha dado un salto cualitativo importante. Porque ahora la Búsqueda de Precisión funciona a una distancia hasta un 50% mayor. Si antes tenías que acercarte casi a ciegas hasta captar la señal, ahora el iPhone te guía desde mucho más lejos. El alcance ha pasado de los 10 o 15 metros a unos 25 o 30 metros, que no está nada mal. Es lo que muchos pedían para una nueva generación. Ahora la conectividad también ha evolucionado al estándar Bluetooth 5.4.

También ha mejorado el sonido, ya que los californianos aseguran que el altavoz es un 50% más potente, algo genial para esas situaciones en las que el dispositivo se queda sepultado bajo los cojines del sofá o en el fondo de una mochila llena de cosas. Otra novedad nos permite usar el Apple Watch, desde la Series 9 en adelante, para la búsqueda precisa, guiándonos con vibraciones hápticas en la muñeca.

Con este nuevo AirTag podemos disfrutar como nunca antes de la función Compartir Ubicación del Objeto, que nos permite localizar nuestras maletas u objetos perdidos gracias a la colaboración con terceros de confianza, como por ejemplo las aerolíneas, para que sea más sencillo recuperar en un momento dado nuestro equipaje extraviado. Actualmente Apple colabora con más de 50 aerolíneas para que sea más sencillo localizarlos.