Dale una nueva vida a tus casetes con un Walkman Hi-Fi de batería recargable

Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, nos hemos acostumbrado a que la música no tenga un formato tangible. Sino que flota de forma invisible en la nube, en el que un algoritmo decide por nosotros lo que vamos a escuchar. Aunque ha llegado el momento de desempolvar nuestros viejos cassettes olvidados, te contamos el porqué.

Tus viejas cintas de casete y el walkman vuelven a conquistar el bolsillo

Durante décadas los cassettes se han visto relegados a ocupar cajas en armarios o en trasteros. Algo que se está a punto de acabar, no solo por nostalgia, sino como una resistencia frente a lo digital. La tendencia está cambiando y hay quien quiere volver a lo de antes, a esperar para ver un capítulo de su serie favorita o escuchar un álbum completo de principio a fin tal y como se concibió en su momento, sin saltos ni interrupciones.

Cinta de Casette Fiio | Fiio

Hubo un momento en el que se daban por muertos tanto los reproductores como las cassette, quedándose en un rincón cogiendo polvo. Cediendo su espacio al streaming. Al igual que ha sucedido con el vinilo, este formato vuelve a reclamar su sitio con la llegada un de hardware moderno capaz de tratar de forma correcta nuestras viejas cintas.

Una de las propuestas más vanguardistas es el FiiO CP13, el cual es un claro ejemplo que nos demuestra que la alta fidelidad y lo retro pueden ir de la mano. Un dispositivo que actualiza el concepto clásico del Walkman adecuándo se a los estándares modernos, dejando atrás el concepto de capricho vintage. Este se centra en la reproducción ejecutando a la perfección su cometido con un sonido cálido, imperfecto y orgánico propio de las cintas magnéticas.

En su diseño interior se incluye un motor optimizado para evitar las fluctuaciones de velocidad, así como componentes mecánicos de precisión. Con lo que se consigue en equilibrio sonoro respetando el sonido original y la limpieza acústica de los noventa.

Más allá de sus características técnicas, este dispositivo nos ofrece una vuelta a la calma en la que hay que tomarse un tiempo para elegir el álbum, introducir la cinta en el reproductor con su característico Clic, y darle la vuelta para escuchar la cara B a tu debido tiempo. Un ejercicio de desconexión en que podemos sentir el peso físico del dispositivo, el cual combina un chasis de aluminio en el que se combina la línea clásica con modernidad, el cual nos otorga el control absoluto sobre lo que escuchamos.

Al incluir baterías de litio recargables mediante puerto USB Tipo -C, podemos prescindir por completo de las pilas alcalinas, con lo que nos aseguramos autonomía para aguantar todo el día. Para completar la experiencia analógica, solo tenemos que conectar unos buenos auriculares a través de cable gracias a la conexión de minijack. Todo un lujo en la era de la inteligencia artificial poder volver a disfrutar del sonido de la cinta girar.