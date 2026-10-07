Cómo llevar la isla dinámica de los iPhone a tu PC con Windows

Para los usuarios que quieren explotar al máximo su productividad, como la del sistema, las opciones de personalización de los sistemas operativos son la opción más recomendable. Es por ello que Windows nos ofrece una función inspirada en otro sistema.

La Dynamic Island en tu escritorio de Windows 11

Un concepto que nace de las funciones flotantes interactivas popularizadas por Apple, esta se incorpora al ecosistema de Microsoft, lo que nos ofrece una amplia selección de opciones, no solo estáticas, también funcionales.

Así es la isla dinámica en Windows | TecnoXplora

Una herramienta que se implementa a través de aplicaciones de terceros como Dynamic Edge, lleva a Windows 11 el concepto de isla dinámica. O lo que es lo mismo, una barra o panel flotante que podemos colocar en donde nos convenga, ya sea a cualquiera de los lados de la pantalla o en la parte superior. Siendo el centro neurálgico, ya que se encuentra accesible en todo momento. Adaptándose al contexto para mostrar información útil en tiempo real, notificaciones, accesos directos o los controles multimedia, todo integrado en la interfaz del escritorio. Activarlo es muy sencillo, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

No hace falta instalar nada, ya que se incluye en las aplicaciones compatibles de forma nativa. Si disponemos de una app compatible, solo debemos acceder al menú de configuración para definir la posición de esta.

Además de la posición, podemos personalizarla, seleccionando las pestañas y herramientas que queremos que se muestren de forma predeterminada en esta. Ya sea historial del portapapeles o los controles de reproducción multimedia. Debemos asignar los comandos de teclado que queremos usar para mostrar y ocultar la barra de forma automática cuando usemos las apps a pantalla completa.

Una barra que nos ayuda a mejorar los flujos de trabajo diarios, optimizando procesos como el control de la reproducción multimedia. Sin salir de la app en la que estamos trabajando ni abrir otras aplicaciones. Al mismo tiempo que nos permite gestionar de forma avanzada el portapapeles, filtrando el contenido y mejorando la velocidad al recopilar información.

No solo afecta a nuestra eficiencia, también nos ayuda a conseguir una mayor concentración. Con la integración de temporizadores y cronómetros para organizar una actividad en bloques de tiempo, aplicando técnicas de productividad.

Y por último, la optimización visual del escritorio, al ocultar elementos innecesarios sin saturar la barra de tareas. Con una estética moderna y limpia que se adapta a los gustos y preferencias del usuario.