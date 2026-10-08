Qué son y cómo se utilizan las nuevas "Auras" de Google Fotos

La integración de la inteligencia artificial en las app de Google es constante, como así lo demuestra la evolución de Fotos la cual incorpora una nueva funcionalidad impulsada por esta tecnología. A continuación te contamos qué es Auras y cómo va a transformar el aspecto visual de tus fotos sin perder su esencia original.

Dale un toque único y profesional a tus imágenes

Google Fotos ha incorporado a su catálogo de funcionalidades un conjunto de efectos y filtros inteligentes que ha bautizado como Auras. Estos nos ofrecen más opciones que los tradicionales, donde no solo se aplica una capa genérica de color, sino que estos ajustes se aplican en cada imagen aprovechando los propios matices, adaptando los contrastes y la illuminiación.

Así las nuevas Auras de Google Fotos | TecnoXplora

Tiene como objetivo el dotar a la imagen de una atmósfera completa retocando pequeños detalles. Todo esto sin alterar la imagen original manteniendo la naturalidad. Con lo que obtendremos imágenes vibrantes, con un toque nostálgico o incluso cinematográfico.

Son diversas las opciones estéticas que nos ofrece el panel de Auras en la que se podemos transformar desde la restura negras a las paletas de color, estos son los filtos que podemos seleccionar.

Luz minimalista: Proporciona una iluminación suave para conseguir un acabado limpio e impecable.

Proporciona una iluminación suave para conseguir un acabado limpio e impecable. Luces nocturnas: Diseñado para escenas oscuras, logrando una atmósfera tenue e íntima.

Diseñado para escenas oscuras, logrando una atmósfera tenue e íntima. 35 mm nítido: Simula un estilo analógico clásico con gran nitidez y un contraste equilibrado.

Noche del 2000: Ideal para dar a las tomas nocturnas o atardeceres urbanos una estética muy característica de esa época.

Ideal para dar a las tomas nocturnas o atardeceres urbanos una estética muy característica de esa época. Cine del 2000: Aplica ajustes sutiles para conseguir colores de película cinematográficos.

Aplica ajustes sutiles para conseguir colores de película cinematográficos. Texturas: Sube el contraste y añade cuerpo para destacar y realzar los pequeños detalles.

Sube el contraste y añade cuerpo para destacar y realzar los pequeños detalles. Contraste retro: Juega con sombras oscuras y colores intensos para un aspecto vintage muy marcado.

Juega con sombras oscuras y colores intensos para un aspecto vintage muy marcado. Cámara rosa: Aporta un toque de nostalgia a todo color con un predominio de tonalidades rosas y pasteles.

Aplicar estos filtros es de lo más sencillo ya que esta funcionalidad se encuentra integrada en la app, y para lo que debemos seguir los siguiente pasos:

Abre Google Fotos y selecciona en el menú inferior de la pantalla “ crear ”

y selecciona en el menú inferior de la pantalla “ ” Entre los cuadros de opciones selecciona “ Auras”

Busca y elige la foto que quieras editar.

que quieras editar. En la parte inferior de la pantalla aparece el carrusel con las diferentes opciones además de una barra deslizante desde la cual podemos regular la intensidad del ajuste que queremos aplicar.

Prueba los diferentes filtros y ajusta la intensidad hasta encontrar el mejor resultado posible, una vez obtenemos el resultado deseado, tenemos la opción de “guardar una copia”. Así conservamos intacta la imagen original y podemos guardar diferentes versiones de la imagen con distintos filtros aplicados, eligiendo la que más nos guste en cada momento.