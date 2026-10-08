Google Maps: el precio de la gasolina en tiempo real está más cerca

Si hay algo que nos preocupa actualmente a los conductores, es el precio de la gasolina. Con el conflicto de Irán que mantiene el estrecho de Ormuz cerrado a cal y canto, el precio del crudo no ha dejado de subir, o se ha mantenido en un precio muy elevado. Esto ha llevado la presión sobre el precio del depósito de la gasolina a máximos desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Y obviamente, esto también se traduce en una mayor búsqueda por parte de los conductores de gasolineras con un precio más asequible. Y por fin Google Maps parece que nos va a ayudar con este dilema.

Precios de la gasolina en tiempo real

Y parece que es una iniciativa que no se trata de un parche, sino de una apuesta directa por parte del gobierno británico para que los ciudadanos tengan una información más directa y en tiempo real sobre el precio de la gasolina. Porque tal y como hemos conocido ahora, la propia ministra de Energía, Polly Billington, ha asegurado que acceder a combustible más barato debería ser algo sencillo, de ahí que ahora lo faciliten con esta medida para llevar los precios directamente a Google Maps.

Y lo mejor de todo, en tiempo real, y desde fuentes oficiales, que es algo que debe tranquilizar a los conductores, porque se supone que es información que envían los puntos de venta directamente a la administración, y lo hacen en tiempo real. De hecho, según informa el Independent, desde el pasado mes de febrero, es obligatorio que las gasolineras de Reino Unido informen del precio del combustible que venden en un plazo de 30 minutos después de haberlo cambiado.

Esto quiere decir que el margen de error de esta información será de apenas media hora. Y aunque se trata de algo que está llegando ahora a los usuarios de Reino Unido, es el perfecto ejemplo de que otros gobiernos y en otros países se podría hacer exactamente lo mismo con esta información con origen oficial por parte de los respectivos ministerios de Energía y Transporte; por supuesto, en España también.

Y es que normalmente, quienes nos preocupamos por el lugar donde echar gasolina, para que nos cueste lo menos posible, nos topamos con que Maps no muestra esta información. Tenemos información del precio de la gasolina, sí, pero no en tiempo real, y eso es lo que realmente cambia en esta ocasión. En Maps podemos ver esos precios, pero el origen no es tan fiable como el que se ha implantado en el Reino Unido. Pero estamos seguros de que terminará llegando.

Por eso muchos terminamos optando por webs como las de Dieselogasolina, que sí muestran esos precios prácticamente en tiempo real. Veremos cuándo llega algo así también a nuestro país, aunque de momento, con unas elecciones generales de por medio, no tiene pinta de que vaya a ocurrir pronto.