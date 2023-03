La nueva app de escritorio de WhatsApp llega por fin a todos los usuarios

Durante meses quienes hemos estado utilizando la beta de WhatsApp hemos podido probar en el día a día su app de escritorio. Hace meses os contábamos que WhatsApp había estrenado una nueva app de escritorio, una de verdad, no ese subterfugio que existía hasta ahora y que no dejaba de ser un clon de la versión web. Pero esta nueva versión adapta perfectamente a Windows 11 y tiene el aspecto que se espera de una de sus aplicaciones. Y ahora por fin Meta ha anunciado que esta nueva versión está llegando a todos los usuarios, y ya no es exclusiva de los usuarios dentro de la beta.

Una aplicación completamente nueva

La nueva aplicación de escritorio de WhatsApp para Windows ya está disponible en la Store de Microsoft, por lo que solo tienes que acceder a la tienda de Windows para poder acceder a ella. Y es que Meta ha desvelado que desde hoy la aplicación no solo está disponible para descargar, sino que aquellos usuarios que ya cuenten con la aplicación instalada van a ver cómo esta se actualiza a la nueva versión para ofrecernos la nueva experiencia de manera proactiva. Una aplicación que vamos a notar diferente desde el primer momento.

Versión de escritorio de WhatsApp | Meta

Primero porque adopta el lenguaje visual de Windows 11, con el mismo color gris que suelen tener la mayoría de las apps en el modo claro, y con una interfaz que ya durante el desarrollo de la beta se ha transformado. Con una nueva barra lateral que nos permite acceder a más servicios de la aplicación. Con accesos directos a los chats, las llamadas o los estados. Así como a los ajustes y a nuestro propio perfil. Lo que más destaca Meta de esta nueva aplicación para Windows es que todo carga más rápido, y es algo que podemos atestiguar, ya que desde hace meses hemos notado que su funcionamiento es muy veloz.

Además, con ella podemos hacer videollamadas grupales, que en este caso pueden contar con hasta 8 participantes, y hasta 32 en el caso de que se trate de una llamada de audio. Unas cifras que son un punto de partida, pero que se irán aumentando con el paso del tiempo. Básicamente la diferencia y gran novedad en este caso es que esta aplicación llega a todos los usuarios de WhatsApp, independientemente de que cuenten con acceso a la versión beta. Sin duda es una gran mejora respecto a la versión existente hasta ahora, y que como decíamos era un mero reflejo de la versión web.

Eso sí, meses después de haber estrenado la beta, seguimos notando ciertos fallos de sincronización de mensajes y de refresco de la interfaz, que cada varios días nos obliga a cerrar y volver a abrir la aplicación para que todo se vea como debe. Cuando no es así, funciona perfectamente y desde luego se nota más rápida y más completa en cuanto a las opciones disponibles a la hora de chatear. Lo que nos permite echar poco o nada de menos la versión móvil.