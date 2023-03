Borrar o archivar un chat en WhatsApp, ¿en qué se diferencian?

Probablemente WhatsApp sea una de las apps de mensajería instantánea más usadas en todo el mundo. Gracias a su facilidad de uso y multitud de funciones se ha convertido en un imprescindible en nuestras vidas. A continuación, te contamos la diferencia entre dos de estas funciones.

Borrar o archivar los chats, qué es lo más adecuado

El secreto del éxito de esta forma de comunicación es la inmediatez, podemos enviar un mensaje, foto o vídeo a cualquier destinatario en cualquier momento, sin necesidad de esperar a que la otra persona esté disponible. Además de mantener una conversación a través de mensajes o llamadas en tiempo real. A lo largo de los años, hemos ido acumulando conversaciones tanto individuales como grupales, llegando a tener un gran número de estas, algunas de ellas pueden llevar meses e incluso años inactivas. Por lo que de vez en cuando no está de más poner un poco de orden y hacer limpieza.

Llegados a este punto tenemos que tomar la decisión de que queremos hacer con todos esos chats que llevan inactivos tanto tiempo. En este caso tenemos dos opciones bien borrarlos o archivarlos. Aunque el resultado de ambas acciones es el mismo, al hacerlo desaparecerán de la lista de conversaciones activas, aunque como es obvio entre ambas hay diferencias, las cuales te contamos a continuación.

Si queremos eliminar un chat de la lista, tenemos la opción de borrar la conversación. Para ello, selecciona el chat en cuestión y mantén pulsado sobre este hasta que en la parte superior de la pantalla aparece un menú con varias opciones. Entre las que se incluye el cubo de basura, con el que borrar el chat. Si seleccionamos esta opción, la conversación desaparece sin dejar rastro. Se borrará y no tendremos opción de recuperarla de nuevo. De forma que si este contacto vuelve a interactuar con nosotros, todos los mensajes que previamente intercambiamos no volverán a aparecer. Por lo que se iniciará una nueva conversación desde cero.

En el caso de que la archivemos, del mismo modo, accederemos al menú, pero esta vez seleccionamos el icono de la carpeta o archivar. Aunque el resultado es el mismo, pues la conversación desaparece de la lista de chats activos, esta no se elimina. Además, si nuestro contacto retoma las conversaciones con nosotros, recuperaremos todas las comunicaciones previas, manteniendo el historial de mensajes. Además, esta opción, no es definitiva como la anterior, siempre tenemos la opción de desarchivar la conversación y que vuelva a formar parte de los chats activos. Manteniendo en todo momento todo el historial de mensajes, a no ser que decidamos borrar el historial de mensajes.

Esto nos deja un amplio margen de decisión si queremos conservar las conversaciones aunque no estén a la vista o eliminarlas sin dejar huella de estas. Además de los mensajes de texto incluidos en el chat, al borrarlo también desaparecen los archivos, fotos o vídeos que hayamos compartido a través de estas y por supuesto si no los hemos descargado previamente, ya no estarán disponibles.