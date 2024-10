Tres consejos que mejorarán el rendimiento de tu iPhone, independientemente del modelo

Ningún modelo de Apple está exento de sufrir el paso del tiempo. Un uso exagerado al cabo del día, demasiadas aplicaciones, problemas con la memoria entre otras circunstancias pueden afectar a tu móvil. Si quieres tenerlo como el primer día, atento a estos deberes diarios que deberías incorporar.

Cierra las pestañas de Safari

Seguro que Safari es tu navegador principal en iPhone, ¿verdad? Lo utilizas al cabo del día varias veces para buscar y consultar todo tipo de información. Con el paso de los días, las semanas y los meses las pestañas se acumulan, con una caché que sólo hace que ir en aumento. ¿Resultado? El rendimiento se ve afectado. Acostúmbrate a cerrar las pestañas y no olvides de limpiar la caché. Tu navegador funcionará ahora más rápido.

Tres tips que mejorarán el rendimiento de tu iPhone, independientemente del modelo | TecnoXplora

Reinicia el teléfono

¿Has escuchado alguna vez eso de que un reinicio es bueno para tu móvil? Seguro que sí, pero ¿lo has hecho? Acostúmbrate a cerrar todas las aplicaciones y acto seguido reiniciar el teléfono. Este arranque fresco para tu iPhone evitará problemas futuros, además de mejorar el rendimiento.

Haz limpieza de aplicaciones

El último consejo, y uno de los más importantes: haz limpieza de aplicaciones, tanto de aquellas que más utilizas como las que no. Si usas constantemente WhatsApp, Telegram o Instagram acuérdate de limpiar su caché y eliminar ese almacenamiento que no quieras en tu dispositivo. ¿Tienes apps instaladas que has abierto sólo una vez? Despídete de ellas para siempre, asume que nunca más vas a volver a abrirlas.

Con estos consejos lograrás tener no sólo un iPhone impoluto y libre de apps y memoria consumida inútilmente, sino que su rendimiento habrá mejorado de manera sustancial.