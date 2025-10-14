Xiaomi ahora vende un grabador de voz con IA que se acopla a tu móvil magnéticamente

La tienda Youpin de Xiaomi ha puesto a la venta, en modalidad crowdfunding, un nuevo dispositivo que nos recuerda mucho a PLAUD; que como sabéis, graba conversaciones y las sintetiza con ayuda de la IA. En este caso hablamos del SUTH AI M1, que es un dispositivo portátil diseñado para la grabación y transcripción inteligente, algo perfecto para estudiantes, periodistas o profesionales que asisten a reuniones y conferencias. Se distingue por su enfoque en la precisión de la transcripción en tiempo real y su diseño ultradelgado.

¿Cómo es este dispositivo?

Pues bien, su principal atractivo es que podemos llevarlo con nosotros sin casi reparar su presencia, por ejemplo, acoplado magnéticamente a la parte trasera del teléfono. Es tan delgado y liviano que no vamos a notar que se encuentra ahí. Su principal característica es que transcribe la grabación en tiempo real. Utiliza inteligencia artificial para convertir el audio grabado en texto de forma instantánea. Y además ofrece reconocimiento optimizado para la identificación de vocabulario profesional y la identificación bilingüe, en este caso se centran en el chino-inglés.

SUTH AI M1 | Xiaomi Youpin

Pero también nos ofrece traducción Multi-idioma, con funciones de traducción con una característica clave de doble calibración semántica y de contexto, lo que evita las traducciones literalmente robóticas y asegura un resultado más natural y preciso. En cuanto al diseño, destaca por ofrecer un perfil excepcionalmente delgado, lo que lo hace muy fácil de transportar.

El dispositivo puede adherirse fácilmente a la parte posterior de un teléfono móvil mediante succión magnética. Esto nos permite tenerlo a mano para grabar o transcribir de forma instantánea cuando sea necesario. Es un dispositivo que llega con un almacenamiento interno de 64GB, aunque también podemos optar por guardar nuestras grabaciones directamente en la nube, algo que viene incluido con la compra del dispositivo.

Sin duda es un gadget perfecto para llevar adosado al teléfono, y por ejemplo, grabar conversaciones telefónicas, sobre todo aquellas que se convierten en reuniones de trabajo. Con la IA de este dispositivo tendremos al instante un resumen de la llamada, o directamente su transcripción, para que no se nos escape nada de lo que hemos hablado, algo que lamentablemente nos suele ocurrir bastante a menudo.

Este dispositivo, como suele ser habitual, se lanza de momento en China, y en caso de hacernos con él, debería ser a través de las tiendas de importación. El precio al que se ha puesto a la venta es de unos 81 euros al cambio. Como decimos, es difícil que salga de China, y eso podría limitar mucho también la disponibilidad de idiomas para este dispositivo.