Xiaomi acaba de estrenar un filtro con batería que librará a tu grifo de cualquier impureza

A pesar de que en mayor o menor medida todos tenemos acceso a agua potable en nuestros hogares, no siempre esta agua llega todo lo limpia que nos gustaría. A veces de forma casi imperceptible, pero junto con el agua pueden llegar ciertos sedimentos, incluso óxido, que obviamente no es recomendable ingerir. De ahí la necesidad de utilizar uno de estos filtros, como el que acabamos de conocer y que ha lanzado Xiaomi. De alguna manera se podría decir que es inteligente, ya que nos ofrece una potente batería recargable.

Ficha técnica del filtro Xiaomi Mijia Pre-Filter Pro

Este filtro nos ofrece una tecnología innovadora para poder bloquear el acceso de esos agentes nocivos que pueden ir disueltos en el agua. Para ello utiliza una membrana de filtración de branquias de pez biónico, con un tamaño de 40 micras, que es capaz de capturar todos esos restos y sedimentos, como pueden ser pelo, algas, óxido, restos de papel e incluso grifos. Con este dispositivo, todo ello no saldrá por el grifo disuelto en el agua.

El Xiaomi Mijia Pre-Filter Pro | Xiaomi

Según el fabricante, puede retener hasta el 98,6% de todas las impurezas que pueden disolverse con el agua. Algo que también puede hacer para otros dispositivos que utilizan agua, como puede ser una lavadora o un lavavajillas, de manera que se garantiza una limpieza con agua realmente limpia y libre de todos los alérgenos. Obviamente, además de limpiar el agua que pasa por el filtro, este también es capaz de autolimpiarse, para no albergar suciedad como consecuencia de su actividad habitual.

Estas limpiezas se pueden programar cada 7, 15 o 30 días, durante las cuales se hace un retrolavado de 360 grados, donde chorros de alta presión rocían los discos mientras estos giran a gran velocidad, y dan como resultado un filtro limpio. También se enjuaga para eliminar cualquier partícula que se haya quedado en el filtro. En definitiva, con un proceso de apertura, doble vuelta y triple frotado, el filtro se puede mantener limpio de todas las impurezas que suele manejar.

Este filtro tiene capacidad para mantener limpio de partículas el agua de diferentes salidas de agua, como las que podemos tener en una cocina media, y todo ello garantizando que no habrá caídas de presión por una alta exigencia en momentos puntuales. Según el fabricante, este dispositivo puede filtrar una cantidad de agua similar a la de casi 9 barriles de agua en tan solo un minuto, sin duda una capacidad notable.

Y lo mejor, como suele ofrecer Xiaomi, cuenta con una batería integrada, que podemos recargar para que siempre cuente con energía sin necesidad de tener un enchufe a su lado. Este filtro puede resistir temperaturas de entre -50 grados y 80 grados positivos, llegando a alcanzar hasta 20 bares. Un nuevo dispositivo de Xiaomi que se estrena en China con un precio de alrededor de 100 euros al cambio.