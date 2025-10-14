NEVO EDITOR DE VÍDEO
Google Fotos toma prestada de Instagram una de sus mejores características
Editar vídeos en Google Fotos será algo más similar a como lo hacemos en las redes sociales más populares.
La app de fotografía de Google es la más popular del planeta a la hora de guardar todas las fotos que hacemos en nuestro móvil cómodamente en la nube. La app ha inspirado a muchas otras a gestionar este tipo de fotografías en la nube a lo largo de los años, y también se ha permitido algunas licencias a la hora de inspirarse en otras aplicaciones. Es el caso que conocemos ahora, ya que parece que Instagram ha servido de inspiración para que Google Fotos permita editar las fotografías con un toque más social.
Nueva edición de vídeos con texto
Es lo que estaría probando ahora Google Fotos, un nuevo editor de vídeo que nos permitirá darles un toque más divertido y fresco. Sobre todo por la posibilidad de añadir nuevos efectos de texto, y sí, como os podéis imaginar, muy parecidos a los que vemos en los reels que se publican cada día en la red social de Meta, Instagram. Este nuevo editor de vídeo contará con muchas funciones nuevas, para hacer más sencilla que nunca la edición de estos.
Con este nuevo editor podremos elaborar textos más trabajados, más vistosos, y en definitiva capaces de atraer la máxima atención de nuestros contactos o aquellas personas que nos siguen. Esta nueva función ha sido desbloqueada por el medio Android Authority, donde podemos ver varias capturas de pantalla que nos dan una interesante visión de lo que podremos hacer con este nuevo editor de texto en vídeos.
Podremos añadir el texto, ubicarlo dentro de cualquier rincón de la pantalla, para adaptarlo al contenido del propio vídeo. También podremos elegir entre multitud de fuentes, para darle un aspecto al texto más vistoso, también basándose en el contenido, por ejemplo, eligiendo diferentes colores para cada uno de estos textos. Podremos elegir entre una amplia paleta de colores. Será tan sencillo como seleccionar el icono de texto, escribirlo, y moverlo hasta encontrar la ubicación idónea sobre el metraje.
Tendremos la opción de escribir con el lápiz o el subrayador, para dotar de diferentes efectos al texto, también si lo escribimos a mano alzada. Unos detalles del texto que quedarán impresos en todo el metraje del vídeo, una vez que exportemos el vídeo con este texto integrado. La nueva función se ha dejado ver en la versión 7.49 de Google Fotos en Android, aunque de momento no son funciones que estén a la vista, y necesitan ser activadas.
De todas maneras, al estar en pleno desarrollo, esta nueva función parece que irá añadiendo nuevas herramientas de edición incluso antes de llegar a la versión estable. Sea como fuere, con este nuevo editor de texto sobre el vídeo, vamos a poder darle un toque a nuestros vídeos de Google Fotos más de red social, y quizás muy orientados a este entorno, cada vez más común para más personas.
