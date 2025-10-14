Fujifilm lanza su nueva cámara híbrida instax mini LiPlay+

El mercado de las cámaras digitales es muy pequeño, de nicho, ya que los smartphones se han convertido en el principal medio por el que hacemos fotografías en nuestro día a día. Pero este nicho poco a poco va creciendo gracias a fabricantes como Fujifilm, que cuentan con potentes modelos para todo tipo de públicos. En esta ocasión nos centramos en el lanzamiento de la nueva cámara híbrida instax mini LiPlay+, que mejora la popular fórmula de estas cámaras instantáneas.

Así es la nueva cámara híbrida instax mini LiPlay+

Para empezar llega con una gran renovación en su diseño, con un toque elegante y atractivo a partes iguales. A nivel técnico tiene en la doble cámara a su principal novedad, ya que en la parte delantera cuenta con una potente cámara frontal, y en la parte posterior, una cámara selfi ultra gran angular, que permite añadir a varias personas a nuestros selfie, a grupos incluso. Y aquí es donde viene la gran novedad de esta cámara.

Porque esta combinación de lentes nos permite contar con un modo de fotos por capa, que lo que hace es superponer las imágenes capturadas previamente por las dos cámaras, una de ellas se muestra en primer plano, y la otra en segundo plano. Otro aspecto interesante de esta cámara es que ahora nos permite grabar también sonido, y no solo eso, sino imprimir junto a las fotos un código QR.

Este, al escanearlo, nos permitirá acceder desde nuestro smartphone u otro dispositivo, a la pista de sonido que se grabó en el momento de hacer la foto. La cámara llega con varios modos de fotografía para darle un toque único a nuestras fotos. Por ejemplo, los modos de expresión permiten seleccionar el modo instax-Rich mode y el instax-Natural mode para acentuar la imagen.

También podemos acceder a los filtros artísticos, que permiten incluso añadir stickers a las fotos para darles un toque más divertido, incluso podemos añadir textos superpuestos en las imágenes, todo ello se puede añadir también desde la app de Mini LiPlay+ desde el smartphone. También tenemos el control sobre la exposición automática, el flash o aplicar temporizadores de 2 o 10 segundos. Con la app de instax mini LiPlay+ podremos tomar fotos directamente con la cámara desde la pantalla del smartphone, o usar la cámara como impresora para imprimir nuestras fotos mediante Bluetooth.

Es una cámara que cuenta con un sensor CMOS de ⅕, así como una resolución de 2560 x 1920 píxeles. Ofrece una ranura para tarjetas microSD, donde guardar nuestras fotos. La impresora incorporada nos ofrece packs de 10 hojas para imprimir en un tamaño de

86 mm × 54 mm, imprimiendo con una resolución de 318 dpi. Cada impresión tarda más o menos 13 segundos en imprimir. La pantalla con la que cuenta es de 3 pulgadas y es de tecnología TFT LCD a color. Se recarga desde el puerto USB tipo C. Con una carga puede imprimir hasta 100 fotos, y puede recargarse en apenas 2 o 3 horas. El peso de la nueva cámara es de 265 gramos.

Precio y disponibilidad

La nueva instax mini LiPlay+ se pone a la venta en España por 219,99 euros en color Sand Beige y Midnight Blue desde el próximo 30 de octubre. Hoy Fujifilm también ha lanzado su nueva película instantánea instax™ mini Soft Glitter por 11,90 euros.