El MacBook Pro con chip M5 es inminente, Apple ya lo ha anunciado
El portátil de Apple se presentará esta semana, y Apple ya ha mostrado en parte su aspecto y desvelado veladamente su gran novedad.
A comienzos de esta semana os contábamos que uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple había desvelado que esta semana asistiremos a varios lanzamientos por parte de los californianos. El primero de ellos sería un MacBook Pro, y desde luego parece que es algo que se va a hacer realidad dentro de muy poco. Porque ahora acabamos de conocer un teaser que ya nos desvela que el portátil de alta gama de Apple está a punto de ser presentado, y que es inminente, incluso Apple se ha permitido mostrarlo fugazmente.
Con chip M5 y a la vuelta de la esquina
En un mensaje en redes sociales que es muy esclarecedor, el ejecutivo de Apple, Greg Joswiack, ha desvelado que el nuevo portátil está muy cerca. Concretamente, su mensaje viene a decir Mmmmm… algo muy potente está viniendo. Un mensaje que viene acompañado de un vídeo del propio MacBook Pro, si lo vemos ampliado, se puede apreciar perfectamente de que se trata este nuevo portátil. Pues bien, esta publicación cuenta con muchos guiños a lo que podemos esperar de él.
Por un lado, el MacBook del vídeo se encuentra en una posición de V, o lo que es lo mismo, el número cinco en números romanos, algo que haría referencia al nuevo chip M5. Y hay otra referencia a este chip, ya que precisamente en las primeras letras del mensaje son cinco M, por lo que las referencias a este aspecto son sin duda bastante esclarecedoras. Se han desatado sin duda muchas teorías acerca del significado de este mensaje en redes sociales.
Y también se especula con que el tinte azul del vídeo, que se extiende al propio MacBook Pro, podríamos estar ante un nuevo color de estos portátiles, algo poco habitual, ya que mayoritariamente estos modelos se suelen lanzar en colores grises o plata. Se espera que este nuevo MacBook llegue con una pantalla de 14 pulgadas, y por supuesto presumiendo de máxima potencia con el chip más potente de Apple.
Se espera que esta misma semana Apple presente también la nueva generación de su HomePod Mini, el altavoz inteligente con Siri de tamaño compacto. Y por último, el tercer lanzamiento de la semana sería el Apple TV 4K de nueva generación. Que veremos si llega con un nombre diferente, ahora que sabemos que la plataforma de streaming de Apple se llamará Apple TV a secas, y se deshará del signo de suma.
De esta manera se llamaría exactamente igual que el dispositivo de streaming. Además, se esperan más novedades que nunca de este nuevo dispositivo, por lo que podría ser una gran ocasión para cambiar también su propia denominación por otra más ajustada a lo que es realmente capaz de ofrecer. Veremos cuándo llega realmente el MacBook Pro, pero lo mismo en cuestión de horas lo tenemos ya entre nosotros.
