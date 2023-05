Por qué la batería de tu iPhone se está agotando tan rápido

La batería es un aspecto vital de nuestro smartphone, eso es evidente, y de cualquier dispositivo que usemos de forma intensiva. Y su buen funcionamiento a su vez es vital para que podamos disfrutar durante más tiempo del móvil sin tener que estar enchufándolo de manera constante. En esta ocasión conocemos una nueva información de que hay muchos usuarios de Apple que están viéndose en serios problemas a la hora de poder utilizar sus iPhone. Ya que se han vuelto a topar con una de esas actualizaciones que “rompen” de alguna forma el sistema, o al menos una de las funciones esenciales para que funcione correctamente, la gestión de la batería.

Actualización fallida

Según las informaciones que llevan apareciendo horas en las redes, la actualización a iOS 16.5, la última versión del sistema operativo de Apple, está dando unos enormes problemas, hasta el punto de que la batería de los iPhone que se han actualizado a ella está agotándose rápidamente y teniendo un comportamiento de lo más extraño. Porque no solo se trata de que dure menos la batería, sino también de que esta se está sobrecalentando más de lo habitual.

No solo eso, sino que además de notar que la autonomía ha mermado también han podido darse cuenta de que los tiempos de carga son más largos, ya que la potencia de carga parece haber disminuido, algo que coincide precisamente con esos momentos en los que la temperatura del teléfono y en concreto de la batería está por encima de lo que podemos entender como recomendable.

Por tanto, es bastante probable que se trate de un fallo en el sistema operativo, que esté llevando a ejecutar recursos del terminal en segundo plano que no son necesarios, y que están provocando un sobrecalentamiento que a su vez se traduce en una reducción de los tiempos de carga para evitar problemas de durabilidad en la batería y también para protegerse ante un presunto malfuncionamiento. Y además todas estas quejas provienen de usuarios de los iPhone que acaban de instalar esta versión del sistema operativo de los de Cupertino. Hemos visto que estos problemas afectan tanto a móviles veteranos como a los más modernos, por lo que no se puede achacar a un mal funcionamiento de la batería.

No hay más que darse una vuelta por los foros de Apple para que comprobemos el nivel de enfado que tienen muchos usuarios de los iPhone. Y es que todo apunta a que es un fallo de esta versión del sistema la que está agotando rápidamente las baterías de los dispositivos. Y desgraciadamente no es nada nuevo, y tampoco un problema de Apple, ya que sobre todo lo que tiene que ver con las baterías es algo problemático para un gran número de fabricantes, que sin darse cuenta lanzan actualizaciones al mercado que no siempre están bien optimizadas, y que en muchos casos terminan ofreciendo un comportamiento errático que se traduce en situaciones como las actuales. De momento Apple no se ha pronunciado, pero es probable que lance una actualización para arreglarlo todo.