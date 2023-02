Google tiene un nuevo juego oculto en la Play Store, así puedes jugar con él

De vez en cuando Google nos sorprende con minijuegos con los que entretenernos sin necesidad de instalar nada. Algo que han podido comprobar millones de usuarios cuando se quedaban sin conexión en el navegador.

Mini juego del Globo de aire

Por todos es de sobre conocido el juego de dinosaurio, al que podemos jugar cuando no tenemos cobertura y estamos usando Google Chrome como navegador. Una forma de amenizar el tiempo mientras recuperamos la conexión y podemos seguir con nuestros quehaceres. Pero no es el único juego de esta naturaleza al que podemos jugar, existe otro juego escondido al que podemos acceder si no tenemos acceso a Internet. En esta ocasión se encuentra oculto en la tienda de aplicaciones de los de Mountain View. Y la única condición para jugar es no tener acceso a la red.

Para jugar al juego del Globo de aire caliente, lo primero es abrir la app Google Play Store y no tener acceso a internet. Además de las desconexiones forzadas tenemos otros métodos para poder jugar, el más efectivo es usar el modo avión para desconectarse completamente, de este modo quedaremos totalmente incomunicados, ya que no recibiremos ni mensajes ni llamadas de ningún tipo. También podemos desactivar el Wifi y si disponemos de datos móviles desactivarlos, con lo que seguiremos teniendo acceso a la red móvil pero no a Internet, que es el requisito principal para que funciones.

Jugando a los Globos | TecnoXplora

Dicho esto, una vez estemos sin conexión veremos que nos aparece en la parte inferior de la pantalla de la tienda de aplicaciones el acceso al juego. Para comenzar el juego, pulsa sobre el botón “jugar”. Esto nos da acceso a la pantalla principal en la que encontramos un nuevo botón el de “iniciar”. Pulsando sobre este ponemos la marcha el scroll de la pantalla. Su interfaz es de lo más minimalista, además del globo aerostático vemos una serie de burbujas las cuales debemos recoger evitando los pinchos.

Deslizando el dedo a derecha e izquierda, zigzaguear entre los pinchos recogiendo las burbujas y otras ayudas como el imán. Esto ayuda a atraer hacia nosotros todas las burbujas. También encontramos otros objetos, como el que da color al globo. A medida que avanza el juego aumentan tanto la velocidad como el número de obstáculos que debemos esquivar, si no queremos que pinchen nuestro globo.

En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece el número de burbujas que hemos recogido y en el centro junto a la palabra “hola” nuestro récord personal. En la esquina superior derecha de la pantalla tenemos la opción de pausar el juego y continuar cuando lo creamos conveniente. Podemos jugar tantas veces como queramos. Una vez abandonamos el juego, se resetean los resultados y debemos comenzar de nuevo. Por lo que no tenemos reto a batir cada vez que entramos ni se registran nuestros progresos. Una forma más entretenida y adictiva de pasar el tiempo cuando nos quedamos sin conexión o queremos jugar sin gastar datos.