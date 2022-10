Google ha borrado estas 16 apps de la Play Store por tener adware

No hay prácticamente un mes en el que no conozcamos algún episodio en el que Google tenga que borrar determinadas apps de su tienda porque cuentan con malware o algún tipo de software que busca lucrarse a costa de nuestro bolsillo. Y este no iba a ser la excepción. Al menos es lo que hemos podido conocer gracias a McAfee, la firma de ciberseguridad que ha detectado un gran número de apps en Google Play que contaban con adware, un software especializado en generar clicks publicitarios falsos, que solo benefician a los hackers, y que pueden ser muy nocivos para la mayoría de los usuarios de teléfonos móviles, afectándoles mucho más de lo que pensamos.

¿Qué está pasando?

Pues bien, desde McAfee han descubierto un total de 16 apps de naturaleza maliciosa que estaban presentes dentro de Google Play, la comúnmente conocida como Play Store. Estas apps estaban diseñadas para cargar anuncios en segundo plano, de tal forma que a la vez que estos estaban ocultos, se clicaba sobre ellos sin que nos diéramos cuenta. Vamos que los hackers son capaces de generar clics en esos anuncios sin que nos demos cuenta, y por tanto generar ingresos utilizando los móviles de miles o millones de personas en todo el planeta.

Teléfono con malware | Creative Commons

El problema de estas apps no es tanto que la seguridad de nuestro móvil se vea comprometida, porque en este caso no han sido diseñadas para robarnos la información, o acceder a datos sensibles de nuestro terminal, sino que al funcionar en segundo plano, son capaces de reducir de manera notable el rendimiento de nuestro smartphone. Tanto es así que estas apps podrían generar un rápido agotamiento de la batería por razones obvias, pero que la mayoría de usuarios ignoran hasta que descubren que tienen estas apps instaladas en su móvil. Por eso es de vital importanica eliminarlas de nuestros smartphones, con el objetivo de que el teléfono recupere su rendimiento habitual, y por supuesto evitando así riesgos innecesarios.

¿Qué apps son maliciosas?

Como ya os podéis imaginar, lo mejor que podemos hacer para quitarnos estos problemas de encima es borrar las apps infectadas con este adware. Las apps que se han detectado con él han sido descargadas hasta en 20 millones de ocasiones, por lo que su difusión ha sido importante.

com.hantor.CozyCamera High-Speed Camera

com.james.SmartTaskManager Smart Task Manager

kr.caramel.flash_plus Flashlight+

com.smh.memocalendar 달력메모장

com.joysoft.wordBook K-Dictionary

com.kmshack.BusanBus BusanBus

com.candlencom.candleprotest Flashlight+

com.movinapp.quicknote Quick Note

com.smartwho.SmartCurrencyConverter Currency Converter

com.joysoft.barcode Joycode

com.joysoft.ezdica EzDica

com.schedulezero.instapp Instagram Profile Downloader

com.meek.tingboard Ez Notes

com.candlencom.flashlite 손전등

com.doubleline.calcul 계산기

com.dev.imagevault Flashlight+

Así que ya sabes, si alguna de estas se encuentra instalada en tu móvil, deberías borrarla de inmediato, porque seguramente ya hayas sido testigo de los estragos que puede llegar a crear en tu smartphone, reduciendo al mínimo su rendimiento. Tristemente ya no nos podemos fiar ni de las apps que tenemos en las tiendas oficiales, y eso que su descarga desde ellas es una de las principales recomendaciones para evitar malware y virus en nuestros móviles.

