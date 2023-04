Google Play ya puede archivar apps para liberar espacio en tu móvil

Las apps son el alma de nuestros móviles, pero también en muchas ocasiones las principales responsables del uso del almacenamiento del terminal. Cuantas más apps tenemos instaladas, más cerca estamos de quedarnos sin espacio en el teléfono. Lo peor de todo es que en la mayoría de casos, las apps que instalamos las utilizamos una vez y se quedan ahí perpetuas en el terminal “por si acaso” te da por utilizarlas un día o crees que la tendrás que instalar otra vez. Pues bien, esto va a dejar de ser un problema, al menos en parte, con la función que ahora estrena Google Play.

Nueva función para archivar de apps

La función que acaba de estrenar ahora la Play Store no es ni mucho menos nueva entre los móviles Android. Ya que algunos fabricantes, como es el caso de Samsung, en su capa de personalización, ya archivan de forma automática las apps para que ocupen menos espacio. Lo que es una gran noticia ahora es precisamente que la tienda más utilizada entre los móviles Android adopte esta función, ya que la llevará así a la práctica totalidad de los teléfonos del sistema operativo de Google.

Archivando apps | Google

Lo que hace esta funcionalidad es archivar una app cuando esta no se ha usado en los últimos meses. Si detecta que una app no está siendo utilizada, la tienda directamente la archiva conservando todos los datos que esta había generado, para que en caso de volverla a utilizar no cambie nada respecto de la situación actual. Lo que se gana en este caso es espacio, y es algo que puede ser especialmente útil en esos móviles en los que el almacenamiento interno está prácticamente lleno.

Función proactiva de la Play Store

Como podemos ver en el propio blog de Google, la funcionalidad se podrá activar cuando la tienda nos muestre un banner en el que nos alerta de que nos hemos quedado sin espacio. Ahí nos propone como solución archivar las apps que no utilizamos normalmente, con el objetivo de que el espacio que ocupan quede libre. Y eso lo podremos activar cuando Google detecte precisamente que el almacenamiento está lleno y queremos instalar nuevas apps.

Ahí, en esa misma ventana emergente, tendremos el botón que activa esta funcionalidad y que nos permite archivar las apps que no hemos usado en los últimos meses de forma automática. Google no ha detallado un intervalo de tiempo de inactividad por el que consideran que una app se puede archivar, solo mencionan aquellas con un bajo nivel de actividad. Pues entendemos que dependerá más de las veces que la hayamos abierto en las últimas semanas o meses.

Esta funcionalidad no será compatible con todas las apps en la tienda, ya que los desarrolladores podrán activarla si las publican con ciertos requisitos. Pero podemos contar con que la totalidad de apps de plataformas importantes, y sobre todo las de Google, serán compatibles con esta nueva modalidad para ahorrar espacio. Eso sí, no nos engañemos, salvo que se trate de grandes juegos, en la mayoría de casos las apps liberarán apenas unas decenas de megas, o solo unas centenas.