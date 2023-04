Aprende a detectar apps falsas de ChatGPT en la Play Store

La fiebre por la inteligencia artificial también ha llegado a los ciberdelincuentes, esto ha hecho que proliferen las apps falsas. Estas son utilizadas para estafar a los usuarios. Algo que está sucediendo tanto en la tienda de aplicaciones de Apple como en la de Android. A continuación, te contamos cómo usar ChatGPT en tu móvil con toda seguridad.

Detecta apps falsas de chatGPT en las tiendas de aplicaciones

Una de las herramientas más de moda y usada por los usuarios en todo el mundo es ChatGPT. La humanidad de sus respuestas, ya ha conquistado a la comunidad de Internet. Gracias a ella podemos obtener respuestas a cualquier pregunta. Sus algoritmos son capaces de resolver cualquier duda que tengamos e incluso escribir una novela o escribir sobre cualquier tema que le propongamos de una forma muy solvente y lo más parecido a como lo haríamos cualquiera de nosotros. Tanto que se convierte en una tarea casi imposible descubrir si ha sido creado por la inteligencia artificial o por un humano.

Esto ha hecho que millones de personas quieran instalar en sus dispositivos la aplicación, de este modo tendrán siempre a mano la herramienta para hacer uso en cualquier momento. Al entrar en la tienda de app y realizar una búsqueda encontramos varias apps que aseguran ser oficiales, pero nada más alejado de la realidad. Lo primero que debemos tener en cuenta al instalar cualquier aplicación en nuestros teléfonos móviles es que por el momento no existe una app oficial de ChatGPT lanzada por sus desarrolladores. Por lo que debemos desconfiar de cualquiera que afirme ser la aplicación oficial de esta popular herramienta. En realidad utilizan el tirón mediático de esta para atraer a los usuarios incautos y sacar provecho de la situación, ya sea estafando o infectado con malware los dispositivos para beneficio propio.

Buscando app en la tienda de aplicaciones de Google | TecnoXplora

Pero esto no significa que no podamos hacer uso de sus algoritmos en nuestros dispositivos móviles, podemos seguir haciendo uso de esta a través de su página web con ayuda del navegador de Internet o incluso instalando la Bing, el buscador de Microsoft en nuestros dispositivos. Otra muy buena opción es crear un acceso directo en la pantalla principal de nuestro móvil para acceder más rápidamente.

Independientemente de la app que queramos instalar, siempre debemos tomar una serie de precauciones para evitar caer en las redes de los ciberdelincuentes. Antes de instalar ninguna app debemos comprobar que se trata de una aplicación legítima. Para ello debemos verificar el desarrollador previamente. En este caso, teniendo en cuenta que no existe app oficial del desarrollador, es mucho más sencillo el proceso. En el caso de otras apps, es necesario consultar el perfil del desarrollador y comprobar la información que aparece sobre ellos.

Las revisiones de las aplicaciones pueden darnos algunas pistas de la veracidad de las app. Así como leer las reseñas de otros usuarios, aunque no debemos fiarnos en exceso de las críticas positivas. Debemos sospechar si la app tiene multitud de reseñas negativas. Por último, antes de proceder a instalarla, debemos comprobar con detenimiento el acceso a los permisos que solicita la app, si los requerimientos son más de los necesarios, como permiso para acceder a los contactos, debemos sospechar y por supuesto, no instalarla.