¿Para qué sirve el modo Desplazamientos de Google Meet? Así puedes activarlo

Desde la pandemia, las reuniones online se han establecido como una solución a los desplazamientos. Es por ello que, desde Google, sigue mejorando su aplicación e incluyendo nuevas funcionalidades. Una de estas es el modo desplazamiento, a continuación, te contamos en qué consiste.

Activa el modo desplazamiento y cambio de lugar

Además de mantener una conversación fluida, Goolge Meet permite ver a las personas con las que estamos reunidas, lo que hace que, aunque a distancia, las comunicaciones sean más personales. Para ello solo tenemos que activar la cámara en nuestros dispositivos. A menudo estas reuniones las realizamos en itinerancia y nos vemos obligados a desplazarnos de ubicación, bien porque tenemos que abandonar la sala en la que nos encontramos o vamos en el coche.

Activando el modo desplazamiento | TecnoXplora

Lo que nos obliga a cargar con nuestro ordenador mientras seguimos conectados a la reunión. Lo que genera que el resto vean como nos movemos, lo que implica que no tengamos una visión clara de lo que sucede, ya que no dejamos de movernos hasta nuestra nueva ubicación. Puede llegar a ser incómodo para el resto de participantes. Para lo cual tenemos la opción de apagar la cámara. Algo que también sucede en el caso de los teléfonos móviles, los cuales usamos cuando conducimos, vamos andando o en transporte público, donde estamos expuestos a las miradas indiscretas y donde prima la seguridad.

Para evitar estas situaciones, y los planos incómodos han implementado una función que permite desactivar momentáneamente la cámara mientras nos desplazamos. De modo que no tenemos que desactivar la cámara, simplemente mutearla durante el tiempo que dure nuestro paseo. Al mismo tiempo que reducimos las distracciones al mínimo, de manera que al eliminar la señal de video tanto entrante como saliente podemos concentrarnos en el entorno y participar solo con audio, lo cual evitará accidentes.

Activar el modo desplazamiento, es tan sencillo como una vez iniciada la conversación, pulsa en la parte inferior de la pantalla para ampliar las opciones. Entre los diferentes botones encontramos “desplazamiento”

Pulsa sobre esta para mutear la cámara y moverte sin preocupaciones.

y moverte sin preocupaciones. Mientras que esté activado, podremos seguir escuchando y hablando, ya que el audio no se desactiva.

En la pantalla, en vez aparecerán las miniaturas de los integrantes, puesto que al mismo tiempo bloquea la señal de video que recibimos del resto.

Al mismo tiempo que la pantalla se simplifica, mostrando botones más grandes y fáciles de pulsar, lo que facilita el uso.

Una vez hemos llegado a nuestra nueva ubicación, podemos desactivar este modo. De manera que volverán a vernos y volveremos a tener visión de lo que sucede en nuestra reunión. Para desactivarlo, solo tenemos que pulsar en el botón que aparece en la parte superior de la ventana de Google Meet. Otra de las ventajas, es que la propia app cuando detecta el movimiento nos sugiere la activación de este modo, mostrándonos una notificación emergente. Además, el uso de este modo, supone otros beneficios como el ahorro de datos y batería.