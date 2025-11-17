CON UN SIMPLE GESTO
Con un simple gesto, así puedes activar la cámara selfie de tu Google Pixel
Cambia de cámara sin tocar la pantalla, solo con un sencillo gesto, algo que viene muy bien sobre todo cuando ya estamos posando para el nuevo selfie.
Nos hemos acostumbrado a que nuestros teléfonos móviles cuenten con varias cámaras, la cámara trasera y la frontal que solemos usar para los selfies. Intercambiarlas es muy sencillo, por norma general lo hacemos tocando algún botón en nuestras pantallas. Aunque los usuarios de los teléfonos de Google Pixel tienen la opción de hacerlo con un simple movimiento de su muñeca, te contamos cómo.
Cambia de cámara en un solo gesto
No siempre tenemos ambas manos libres para interactuar con nuestro móvil. Por lo que se hace imposible seleccionar las diferentes opciones que necesitamos. Es por ello, que nuestros teléfonos cuentan tanto con controles hápticos como gestos con los que controlarlos de una forma sencilla. Simplemente con un toque en la pantalla, en la parte trasera de nuestros dispositivos o con un gesto, como es el caso del cambio de cámara.
Pasar de la cámara trasera a la cámara selfie con un simple movimiento de nuestra mano es posible. Tan solo tenemos que sujetar nuestro móvil en posición vertical y girar la muñeca. Algo que haremos dos veces con una velocidad continua y suave. De esta forma intercambiaremos las cámaras. Repitiendo el mismo gesto, volveremos a seleccionar la cámara inactiva en cada momento.
- Una funcionalidad que podemos activar y desactivar en función de nuestras necesidades.
- Para lo cual, solo tenemos que entrar en los ajustes del teléfono y seguir los siguientes pasos.
- Dentro de los ajustes, busca la opción “sistema”
- Donde encontramos “gestos”
- Desde aquí podemos activar o desactivar la opción “Girar la cámara para selfie”
Además de este gesto, contamos con otros gestos con los cuales podemos acceder a otras funcionalidades como abrir la cámara, pulsando el botón de encendido, incluso con el teléfono bloqueado. O tocar dos veces sobre la pantalla de nuestro móvil mientras está abierta la cámara, un gesto que permite hacer Zoom. O incluso tocar dos veces sobre la trasera de nuestro móvil para abrir la cámara si este lo permite. Un gesto conocido como toque rápido que podemos configurar a nuestro gusto desde el menú de gestos de nuestro teléfono.
Un gesto que nos ayuda a ahorrar un valioso tiempo a la hora de ejecutar este tipo de acciones cotidianas, que van más allá del uso de nuestros dispositivos con una sola mano o en manos libres. De manera que el cambio de cámara se produce de forma mucho más rápida y automática, incluso aunque si llevamos guantes o la pantalla táctil no responde de forma correcta.
Al mismo tiempo que ejecutamos esta acción, cambiamos la cámara y notamos la vibración del dispositivo, que nos confirma que se ha producido, en cambio. Un gesto muy bien pensado, puesto que no se trata de un gesto habitual que realicemos mientras queremos tomar una fotografía. Por lo que es difícil que podamos activarlos de forma accidental. Aunque uso es muy intuitivo y fácil de recordar, por lo que usarlo a menudo no será un problema para los amantes de los selfies.
