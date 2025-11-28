Google Maps: el nuevo modo de ahorro de energía llega a los Google Pixel 10, ¿cómo funciona?

Hace unas semanas se filtraba el nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps, que nos permitía disfrutar de una vista más simple capaz de ahorrar energía del teléfono gracias a una interfaz básica. Y eso es precisamente lo que está llegando ahora a los teléfonos de Google, una actualización que nos permite contar con una nueva alternativa a la hora de ahorrar energía y que empieza ahora su despliegue.

Nuevo modo de ahorro de energía

Hay que pensar primero que este modo inicialmente se lanza en los Google Pixel 10, ya que como suele ser habitual, son los móviles más recientes de los de Mountain View los que reciben las primeras actualizaciones de software de las aplicaciones de Google. En este caso, al recibir la actualización, se añade un nuevo modo de visualización en la navegación de cualquier ruta.

Un modo que ha sido diseñado para esos momentos donde no tenemos tanta batería restante, y que gracias a cómo visualiza los mapas, permite reducir al mínimo el gasto de energía. Esto es posible, ya que este se basa en una interfaz de fondo completamente negro en su mayoría. Solo vemos de color blando o gris las carreteras, rutas, y por supuesto textos e iconos de la navegación, el resto es estrictamente negro.

Digamos que es un modo oscuro aumentado, y esto especialmente importante, porque limita a determinado tipo de móviles la máxima eficacia a la hora de reducir el consumo de energía. Al ser un fondo tan negro, móviles como los Pixel 10, con pantallas AMOLED, gastan mucha menos energía, al no tener que encender ningún píxel en esas áreas de la pantalla donde no hay gráfico alguno.

Según Google, el ahorro de energía que se consigue con este modo activado permite aumentar hasta en cuatro horas la autonomía del teléfono. Esas pruebas se han realizado con el brillo de pantalla al 90%, lo que es bastante elevado desde luego. También para obtener los mejores resultados se ha desactivado el brillo adaptativo. La manera de activar este modo una vez que nuestra app de Google Maps se ha actualizado es muy sencillo. Solo hay que hacer lo siguiente:

Abrir la app de Google Maps

Tocar la foto de perfil, pulsar sobre configuración y pulsar sobre navegación

Activar el modo de ahorro de energía en Opciones de conducción.

Así pasaremos a esta vista cuando pulsemos el icono que aparecerá ahora en el modo de navegación, si es necesario por las condiciones de la batería. Un modo que no lleva al extremo a los modos oscuros tradicionales, aprovechando al máximo las particularidades de las pantallas AMOLED y OLED. Y es que este modo prácticamente no tendrá repercusión alguna en el consumo de energía si tenemos un móvil con pantalla LCD.