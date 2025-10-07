Google Maps, esta es la información que compartes cuando envías tu ubicación a otras personas

Cada vez somos más conscientes de la importancia de la información que compartimos con la gente que nos rodea, así como a través de dispositivos y aplicaciones. Esta información es importante, controlar cómo y con quién se comparte es algo que debemos saber. Son muchas las apps que piden permiso de acceso a dicha información y que nos avisa de las consecuencias de compartir está con el resto de usuarios. Una de esta app es Google Maps, a continuación, te contamos qué información compartes, además de tu ubicación.

Esta es todo lo que puede saber de ti un usuario cuando compartes tu ubicación a través de Google Maps

La app de GPS de Google, incluye un amplio catálogo de funcionalidades, además de las que para lo que fue creada. Guiarnos de un lugar u otro, mostrarnos donde podemos encontrar una farmacia, un restaurante o un hospital e incluso leer las reseñas de comercios y lugares que nos gustaría visitar, entre otras. Es mucha la información que recibimos, pero también muchas la que compartirnos, además de la ubicación.

Compartiendo ubicación a través de Google Maps | TecnoXplora

Una de las funcionalidades más interesantes que nos ofrece es la de compartir nuestra ubicación con otros usuarios. Algo que podemos hacer de forma temporal o por tiempo indefinido. Esto permite a otros usuarios saber dónde estamos en cada momento. Esto sobre todo es útil para concertar una cita o cuando viajamos, para que puedan seguirnos en todo momento. O conocer cuál ha sido el último lugar en el que un dispositivo se ha conectado a la red.

Al mismo tiempo que les decimos donde estamos, también tiene acceso a otra información importante como puede ser nuestro nombre de usuario y la foto de perfil. Otro de los datos que revela esta función es la cantidad de batería que tiene nuestro dispositivo, así como la hora de llegada y salida si añadimos una notificación de compartir ubicación. Entre otros datos dependiendo de la forma en que compartimos.

Una funcionalidad muy útil y que a menudo es usada para reconstruir los pasos de una persona desaparecida, lo cual ayuda a saber cuál fue el último lugar en el que ha registrado que estuvo o localizar sus dispositivos. Aunque no siempre nos interesa compartir esta información, por lo que es importante revisar de vez en cuando con quien compartimos nuestra ubicación. Para ello pulsa sobre tu foto de perfil en la app. En el menú selecciona la opción “compartir ubicación”.

Desde aquí podemos ver quién comparte su información con nosotros y con quién la compartimos, ya que podemos seguir a alguien sin ser recíproco. De manera que podemos activar y desactivar esta opción en cualquier momento dependiendo de nuestras necesidades. Lo más recomendable en este aspecto es compartir la ubicación estableciendo un límite de tiempo, retirando el acceso de forma automática transcurrido este. Una vez, retirados los permisos no podrán tener acceso a ninguna de esta información.