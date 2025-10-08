Es uno de los mejores móviles del momento y está muy rebajado en las Ofertas Prime de Amazon

El pasado mes de agosto Google presentaba sus nuevos teléfonos inteligentes de alta gama, los Pixel 10. Estos han llegado, sobre todo en esta versión de acceso, con grandes novedades, en este caso centradas en la cámara de fotos. Los Pixel son los móviles Premium que más crecen y eso quiere decir algo, que por fin los de Mountain View parecen haber dotado a sus teléfonos de ese toque exclusivo del que carecían sus predecesores y que está atrayendo cada vez a más consumidores, seguramente al calor del todopoderoso Gemini.

El Google Pixel 10 más barato que nunca

Eso es lo que nos encontramos ahora en la Fiesta de ofertas Prime de Amazon, que termina esta medianoche, y donde podemos comprarnos este gran teléfono a un precio realmente interesante. Y es que podemos encontrarlo ahora en la tienda por solo 764,09 euros, lo que supone un descuento del 15% respecto de su precio original, que es de 899 euros. Solo están rebajadas las versiones en color índigo y glaciar.

El Google Pixel 10 | Google

Una bestia con la mejor IA en un smartphone

El salto cualitativo de los Google Pixel ha sido espectacular en las dos últimas generaciones. Tanto en diseño, que ahora ya es un icono de la marca, y que poco a poco otros fabricantes van copiando. Y por el software que integra, ya que destaca por contar antes que nadie de las últimas versiones del sistema operativo de Google, ahora mismo Android 16 QPR2, así como del asistente de IA más potente en un móvil, como es Gemini.

Además, las apps de Google están plagadas de funciones de IA que nos permiten hacer cosas increíbles en tiempo real con el teléfono. Pero la gran novedad de esta nueva versión la encontramos en su cámara de fotos, que a diferencia de sus hermanos mayores, sí que ha mejorado en términos de hardware. Ya que ahora estrena un tercer sensor telefoto, que nos permite disfrutar de un Zoom óptico de 5x con una resolución de 10,8 megapíxeles, sin duda una de las mejores adiciones a la gama de los Pixel.

Una cámara que se completa con el sensor principal de 48 megapíxeles, así como por el ultra gran angular de 13 megapíxeles. Delante, la cámara selfie es de 10,5 megapíxeles. Un móvil potente, ya que cuenta con el nuevo procesador Google Tensor G5 de Google, que no solo mueve fluidamente todo el teléfono, sino que además es capaz de ejecutar tareas de IA a una gran velocidad y sin que salgan los datos de nuestro smartphone.

Un teléfono que en esta generación también crece en pantalla, que ahora es algo más grande, de 6,3 pulgadas. Esta pantalla Super Actua ofrece tecnología OLED; así como tasa de refresco de 120Hz, brillo pico de 3000 nits, o resolución Full HD+. La batería es de 4970 mAh, una buena capacidad, aunque no se carga muy rápido con los 30W de potencia. Presume de Bluetooth 6 de última generación, así como Wifi 6e, lector ultrasónico de huellas en pantalla, o llamadas satélite de emergencia.