Combatir las llamadas SPAM en tu móvil Samsung va a ser mucho más eficiente y sencillo

Si hay algo que llevamos mal los usuarios de smartphones es recibir una y otra vez insistentes llamadas de voz, normalmente vendiéndonos algo, y aunque las autoridades aseguran que estas llamadas deberían reducirse por la nueva legislación, parece no estar funcionando. Si a eso le unimos que los filtros de llamadas no son todo lo eficientes que nos gustaría, nos encontramos con un coladero de estas en nuestros móviles. Pues bien, parece que Samsung va a combatir esto con una nueva función dentro de su app de teléfono que promete revolucionar el filtrado de llamadas.

Una de las grandes novedades de One UI 8.5

Esta será la gran actualización que reciban los teléfonos Samsung en los próximos meses, y seguramente la que cuente con más novedades nativas por parte de los coreanos para sus smartphones. Y es que poco a poco vamos conociendo nuevos detalles sobre esta funcionalidad que filtra las llamadas de una manera mucho más eficiente. Y es que Samsung va a introducir toda una batería de novedades relacionadas con las llamadas en esta nueva versión del sistema operativo, que estará basada en la QPR2 de Android 16 que ahora usan los Google Pixel.

Pues bien, esta nueva función se ha dejado ver dentro de este código, y desde Android Authority han podido descifrar todas las opciones que nos ofrecerá para poder mejorar el filtrado de las llamadas y hacerlo realmente útil. Y es que lo verdaderamente novedoso en esta nueva función es que su efecto será adaptable a nuestras necesidades. Esto quiere decir que podremos elegir el nivel de protección, y hasta qué punto las llamadas se verán bloqueadas según quién sea el remitente.

Así, Samsung estaría preparando varios niveles de protección, concretamente cuatro. Estos serían el nivel bajo, que afectaría a los números de SPAM y las estafas, el nivel medio, que bloquearía números de SPAM, estafas, llamadas internacionales y números con identificador de llamadas bloqueado, después habría un nivel alto, que afectaría a todos los números desconocidos. Y finalmente la protección total, que afectaría a todas las llamadas realizadas desde cualquier número de teléfono.

De momento desde este medio han tenido acceso a esta información desde el código en coreano, lo que sugiere que este nivel de protección de cuatro modos podría ser exclusivo de aquel país, y que en otros países se incluyan cuatro niveles y no cuatro, pero no es algo que esté demasiado claro de momento. Lo que es evidente es que Samsung trabaja en mejorar un filtro de llamadas que no siempre es todo lo eficiente que nos gustaría con llamadas de todo tipo, que siempre se terminan colando por alguna rendija que usan aquellos con menos escrúpulos.

Parece que Samsung podría estar implementando algunas características del filtro de llamada de los Google Pixel en la QPR 2, y dándole su toque personal con ese nivel extra de protección. Parece ser que por fin se están tomando en serio este calvario de muchos usuarios móviles.