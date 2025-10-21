Google Fotos: el truco para mejorar la precisión de tus búsquedas

A menudo, localizar una imagen dentro de Google Fotos, resulta una tarea ardua. Es por ello que se han implementado nuevas funcionalidades con las cuales podemos acceder a las búsquedas más relevantes, filtrando los resultados.

Más relevantes para tu Búsqueda

Se trata de una nueva funcionalidad, incluida en el buscador de Google Fotos, a través de la cual de forma automática se filtran los resultados de la búsqueda, permitiéndonos acceder solo a aquellos que sean más significativos. La gran diferencia es que los resultados se ordenan por este concepto y no por fechas. Hasta ahora, al usar la herramienta de búsqueda usando cualquier criterio, el resultado obtenido, mostraba las imágenes que coincidan con el criterio de forma cronológica, pudiendo elegir si queremos las más recientes en los primeros puestos o viceversa, ocupando estos las más antiguas.

Consulta los resultados más relevantes | TecnoXplora

A partir de ahora también podemos elegir la forma en que se muestran mostrando en primer lugar las imágenes con mayor relevancia. Aunque también podemos usar frases o ideas, que nos ayuden a reducir el número de resultados, siendo mucho más fácil encontrar las fotos que mejor encaje o la foto perfecta. Algunos de ejemplos de las frases que podemos usar son:

“puesta de sol colorida”

“jardín tranquilo”

“cenicienta”

Si hemos etiquetado previamente los rostros de nuestros amigos y familiares, también tenemos la opción de usar estos para localizar de una forma mucho más rápida e intuitiva la foto de aquella persona, en determinado lugar o situación. Utilizando sentencias como:

“Carlos en el puente de Segovia”

“Alicia y Roberto en la playa”

De esta forma no solo reducimos el número de resultados obtenidos, sino que los resultados ofrecidos son mucho más precisos, lo cual nos ahorra un valioso tiempo, revisando las fotos sugeridas en busca de la correcta. Esto hace que buscar, no solo sea más fácil, lo hace mucho más eficientemente, al mismo tiempo que somos mucho más eficaces. Esto es gracias a la implementación de tecnología como la inteligencia artificial, que está completamente integrada en las apps de Google.

La forma en que Google Fotos entiende las consultas es mucho más natural e intuitiva, de modo que ahora comprende las consultas descriptivas. Añadiendo esta cualidad, filtra las imágenes mostrando solo las que ajustes de forma precisa. De manera que deja de ser un simple buscador, convirtiéndose en un asistente de inteligencia artificial que es capaz de comprender el contexto. Lo que se traduce no solo en una búsqueda más rápida, también en una búsqueda más efectiva.

Esto solo es el principio de todo lo que nos ofrece la app. Al mismo tiempo, al incorporar esta tecnología en otras de sus áreas como es la de la edición de foto y video, tenemos una potente herramienta la cual permite al usuario, realizar retoques de imagen sin tener conocimientos específicos, y sin seleccionar si siquiera las herramientas. Ya que ofrece la opción de pedirle lo que queremos hacer a través de comandos de voz o de texto y en cuestión de segundos nos ofrece el resultado.