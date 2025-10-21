Horario de invierno 2025: ¿Cuándo es el cambio de hora?

Dos veces al año tenemos que cambiar la hora de nuestro reloj. Esto sucede porque medio año, de finales de marzo a finales de octubre, vivimos en un horario distinto que el resto del año. Ahora es tiempo de atrasar los relojes y recuperar el horario de invierno.

Como cada año, este cambio al horario de invierno se produce durante la madrugada del último domingo de octubre. En este 2025, será durante el domingo 26 de octubre. Durante esa noche tendremos que atrasar los relojes una hora. Por tanto, a las tres de la madrugada volverán a ser las dos.

Este cambio de hora implica varios factores. La consecuencia más simple y que más pronto se ve es que la noche del sábado 25 durará una hora más. Bien sea para dormir, salir de fiesta o trabajar, a las tres de la madrugada volverán a ser las dos.

Niña sujetando un reloj | Freepik

Otro de los cambios que implica adoptar el horario de invierno es que, de nuevo, amanecerá más pronto. Durante las últimas semanas el Sol iba saliendo cada vez más tarde, por lo que muchas personas se levantaban a trabajar de noche. Sin embargo, con el cambio de hora ganaremos horas de luz por la mañana, aunque solo durante un tiempo.

Y es solo durante un tiempo porque, en pleno otoño y camino del invierno, los días son menguantes. Esto quiere decir que cada vez, hasta el 24 de diciembre, habrá menos horas de luz. El cambio de horario y este factor se notarán sobre todo por las tardes, ya que pasará de anochecer sobre las 19:30 horas a hacerlo en diciembre a las 17:30 horas.

Así que, recuerda: durante la madrugada del domingo 26 de octubre, o ya por la mañana, atrasa tus relojes una hora. En cuanto a los relojes dependientes de dispositivos que se conectan a Internet, como el móvil o la televisión, se cambiarán automáticamente.

El BOE ha puesto fecha al fin de cambio de hora en España

Parece que por el momento estos cambios de hora se prolongarán hasta 2026, tal y como constata el BOE en una publicación del 15 de marzo de 2022. Estas fechas se publican con mucha antelación para cumplir el Artículo 5 del Real Decreto 236/2002 que especifica que cada cinco años se tiene que publicar un calendario concreto con estas fechas.