Google Fotos estrena una función Ultra que mejora las imágenes a la vez que reduce su tamaño

Google Fotos no es solo la mejor aplicación de almacenamiento de fotografías en la nube, sino que con el paso de los años también se ha convertido en el mejor editor posible de imágenes. Sobre todo con todas esas funcionalidades que nos permiten hacer prácticamente magia con cualquier elemento que aparezca en ellas, gracias a la IA de Google, que es una de las más sofisticadas. Ahora la aplicación está actualizándose con una nueva función que hará mucho mejores las fotos de nuestra galería con el mínimo esfuerzo.

Nuevo efecto Ultra HDR

Como sabéis, el efecto HDR lleva presente en Google Fotos muchos años, pero ahora los de Mountain View dan una vuelta de tuerca a este concepto con un ajuste aún más extremo. Ya que se trata del nuevo ajuste de su editor, que ahora pasa de llamarse HDR a Ultra HDR. Este se ubica en el mismo lugar, entre las funciones de contraste y de tono, por lo que vamos a encontrarlo rápidamente dentro del editor.

Este nuevo efecto tiene algunas consecuencias directas en las imágenes que editamos. Y es que tal y como han demostrado quienes ya cuentan con esta nueva función, al aplicar el efecto podemos comprobar cómo la imagen pesa mucho menos que con el anterior efecto. En el ejemplo que han compartido desde Android Authority, podemos comprobar cómo la aplicación del efecto comprime la imagen desde los 11 megas hasta un resultado de 2,7 megas.

Esto, aunque pueda parecer que reduce la calidad de la imagen, nada más lejos de la realidad. Y es que este formato permite generar las imágenes con más color y detalle sin tener que almacenar tantos datos sobre la imagen original. Así que, con este efecto, no solo mejoramos el aspecto de la imagen, hasta hacerla mucho más atractiva, sino que además ocupará menos espacio en el almacenamiento del teléfono, algo que nunca está de más.

Eso sí, para poder apreciar los cambios a nivel de imagen, como el color o luminosidad, en la pantalla del teléfono, será necesario que el smartphone tenga compatibilidad con el estándar HDR. No obstante, aplicar este efecto mejorará la calidad de la imagen y sobre todo la hará más ligera. Por lo que será un ajuste estrella a la hora de compartirlas, evitando que quien las reciba pueda verse afectado por un gran tamaño de imagen, que como vemos en este caso, prácticamente termina ocupando una décima parte de lo que lo hacía la imagen principal. Si te preguntas cuándo llegará esta función, hay que decir que quien la ha descubierto, un usuario de Telegram, contaba con la versión 7.24.0.747539053 de Google Fotos. Pero esto no garantiza nada, porque nosotros contamos con ella, y de momento no hay rastro de este nuevo ajuste.