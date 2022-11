Google estaría trabajando en llevar Gmail y otras de sus apps a los relojes inteligentes

Los smartwatches son dispositivos cada vez más comunes en nuestras muñecas. Y aunque hay más fabricantes y sistemas operativos que nunca, el Wear OS de Google sigue siendo uno de los más utilizados, junto al WatchOS de Apple o el Tizen de Samsung, que, por cierto, ya es un híbrido del sistema de Google también. Y los de Mountain View están ahora trabajando en hacer aún más atractivos los relojes con su sistema operativo, y para ello estarían desarrollando versiones de algunas de sus apps más icónicas para poder ser utilizadas en el reloj inteligente.

Gmail llegará a Wear OS

No cabe duda de que el correo electrónico es uno de los principales contenidos que podemos revisar en el reloj, desde luego es de los más útiles, pero no hay tantas herramientas para poder repasarlo fácilmente y de manera intuitiva. Y es que consultar un correo electrónico en Wear OS es algo bastante complejo, ya que solo podemos leernos cuando estos llegan en notificaciones, si no es así, no hay posibilidad de poder acceder a un determinado correo electrónico que elijamos leer.

Ahora eso estaría cerca de cambiar, porque según 9to5Google los de Mountain View están trabajando en una versión de Gmail para Wear OS, lo que permitirá acceder directamente a la bandeja de entrada de nuestros correos electrónicos. Desde ahí podremos elegir cualquiera de ellos y así leerlos bajo demanda, y no estar limitados a las notificaciones que recibimos con ellos. Esto es algo que ya hace Outlook de Microsoft en Wear OS, y por tanto es un tanto sonrojante que Google no cuente con una app así para ofrecer a sus usuarios en su sistema operativo.

Por tanto, parece que esto va a cambiar, y por fin tendremos una app de Gmail como es debido en nuestro reloj, y no un sucedáneo que en realidad no es nada práctico ni eficiente. Y lo mismo pasará con el calendario de Google, otra de las apps populares de la empresa californiana. No se saben muchos detalles acerca de esta versión, salvo que según la propia Google nos ofrecería una experiencia de uso completa, lo que debería incluir la creación de nuevos eventos y citas dentro del calendario. Pero es algo que todavía no está completamente confirmado todavía, pero desde luego es lo menos que podríamos esperar.

Por tanto, estas dos apps se unirían a Google Keep, que recientemente ha recibido un gran lavado de cara en Wear OS, y que desde luego se ha convertido en una de sus aplicaciones más interesantes y útiles. Y es que los usuarios de Android y en especial del ecosistema de Google, esperamos que sus principales apps y funciones en nuestros smartphones estén disponibles también en sus relojes, y no con versiones recortadas que tienen poca o ninguna utilidad, algo que parece cambiará en el futuro. De momento no se sabe nada de cuándo llegarán estas nuevas apps a Wear OS, pero seguramente sea ya para el 2023. Esperemos que a comienzos del próximo año se estrenen estas esperadas apps.

