Google Drive te pone las cosas más fáciles al escanear documentos

Google Drive es una de las mejores plataformas en la nube, especialmente si conoces los mejores trucos para sacarle el máximo partido. Y ahora acaban de anunciar unas cuantas novedades para su sistema en la nube.

Google sigue afinando sus aplicaciones más utilizadas y ahora le ha tocado el turno a Drive, que acaba de recibir una actualización pensada para hacer mucho más cómodo el proceso de escanear documentos.

Todo lo que llega a Google Drive con su nueva actualización

Aunque esta función lleva años presente en Android, hasta hace poco no había recibido cambios de peso y tampoco estaba disponible en iOS. Eso acaba de cambiar: tanto en móviles Android como en iPhone y iPad, ya es posible transformar cualquier documento físico en un archivo digital organizado, con un proceso más rápido y resultados mucho más claros.

El cambio más notable está en Android, donde el escáner de Google Drive se integra directamente con la cámara de los Pixel, heredando sus algoritmos de captura. Esto significa que ya no es necesario estar pendiente de encuadrar de manera manual: el sistema reconoce automáticamente el documento y activa la captura en el momento exacto para obtener la mejor calidad posible.

Google Pixel 10 Pro Fold | Google

¿No te parece suficiente? Tal y como explican en el comunicado de Google, también se ha renovado el visor de cámara, que ahora guía al usuario para colocar el papel en el ángulo correcto antes de disparar.

Lo mejor de todo es que ahora podrás importar imágenes directamente desde la galería del teléfono, algo útil cuando ya habías tomado la foto de un recibo o pasaporte y no quieres repetir el proceso. Además, la aplicación estrena un nuevo botón de escaneo más visible para iniciar la función en cuestión de segundos.

En iOS, Google se ha puesto al día y por fin ofrece el mismo nivel de comodidad. Desde la app de Drive, basta con pulsar el icono de la cámara o el botón “+” para acceder al escáner. El sistema permite capturar varias páginas seguidas, recortarlas en tiempo real y aplicar filtros de mejora antes de guardarlas.

Como podrás imaginar, todo queda almacenado directamente en Drive, listo para compartir o archivar. Una diferencia respecto a Android es que la función de sugerencia automática de títulos mediante inteligencia artificial solo está disponible en Estados Unidos por ahora.

Aun así, la llegada de esta herramienta a iPhone y iPad supone una alegría para los usuarios de Google Drive en equipos de Google. Además, estamos hablando e una actualización global y que está llegando a todos los usuarios, por lo que ya puedes disfrutar de estas novedades en el servicio en la nube de Google.