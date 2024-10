Gmail estrena una sutil función para saber cómo va tu almacenamiento de Google One

La aplicación de correo electrónico de Google tiene una nueva función que desde luego no va a cambiar para siempre su uso ni revolucionarlo, pero nos va a servir bastante para tener un control más férreo de nuestro consumo de gigas. Con el paso de los años, y con el uso no solo de las apps de Google, sin de otras como WhatsApp, de la que subimos las copias de seguridad a la nube, se ha convertido en algo muy importante tener un plan de almacenamiento, como el de Google One. Y si te preocupa saber cuánto espacio tienes disponible dentro de la aplicación, ahora Gmail te lo facilita al extremo.

Nueva función para el perfil de Gmail

Como sabéis, en la esquina superior de la pantalla nos solemos encontrar con la foto de perfil de nuestra cuenta de Gmail. Esto quiere decir que, si deslizamos hacia abajo o arriba esta imagen, podremos cambiar rápidamente entre las distintas cuentas que tengamos configuradas en Gmail. Y ahora la aplicación se ha actualizado para mostrar más información dentro de este menú. Ya que como sabéis, al pulsar sobre la foto de perfil accedemos a un menú donde podemos entrar en los ajustes de la aplicación.

La nueva función de Gmail | TecnoXplora

Pero ahora, antes de entrar en estos ajustes, podemos ver una nueva y útil información. Esta es la que nos informa del almacenamiento actual de nuestra cuenta de Google One, de la suscripción con la que todos los meses almacenamos datos en la nube. Ahora al pulsar sobre la foto de perfil, vemos en la parte superior justo debajo de nuestra cuenta de Google, un indicador de almacenamiento de nuestra cuenta.

En nuestro caso vemos que tenemos un almacenamiento usado del 78% de las 200GB que tenemos contratadas. De esta manera sabemos en todo momento si estamos cerca de llenar el almacenamiento de la cuenta, y nos va a tocar aumentar su capacidad, o bien hacer limpieza. Como veis es una novedad sutil, pero muy tremendamente útil, porque evita que nos llevemos sorpresas con el almacenamiento en la nube y que por tanto podamos planificar mejor su consumo.

Esta función acaba de llegar a nuestra versión de Gmail, que es la 2024.09.15.676949662, por lo que probablemente cuando actualicéis la aplicación os encontraréis con esta nueva función. Como os decíamos, se encuentra dentro del menú de perfil de cada cuenta, y lo vamos a poder ver rápidamente ya que aparecerá como lo podéis apreciar en la captura adjunto. Una novedad interesante que nos va a evitar de meternos en terreno farragoso con el almacenamiento en la nube.

Una necesidad que nos han creado las grandes tecnológicas, después de habernos regalado gigas en la nube durante muchos años, que ahora tenemos que pagar, como nos ocurre con la copia de seguridad de WhatsApp, que necesita sí o sí que invirtamos en almacenamiento, sobre todo si ya acumulamos varios años de chats a nuestras espaldas. Y se agradece que al menos Google se preocupe de que sepamos en todo momento cómo anda la cuenta.