Gmail: los checks azules de verificación llegan a iOS y Android

El pasado año Google estrenaba los checks de verificación azules en su app de correo Gmail. Estos nos recuerdan mucho a los que aparecen en los mensajes de WhatsApp, para confirmar que se ha leído un mensaje. O también a los check que nos dicen que la cuenta de una persona ha sido verificada. Es más bien similar a esto, aunque tiene connotaciones diferentes en Gmail a las que tiene por ejemplo en X, donde ahora podemos obtener uno de color azul simplemente pagando, o bien forado si realmente somos alguien relevante. Sea como fuere, en su forma de Gmail, están llegando ahora a nuevos dispositivos.

Llegan a las versiones móviles

Ahora estas marcas de verificación están llegando también a las versiones móviles de Gmail, tanto a iOS como a Android. Como puede verse en la imagen ahora podemos ver también en un remitente de la aplicación un check azul en el lateral del nombre del remitente. Por tanto, así se completa la función y está disponible tanto en la versión de escritorio como en la móvil. Aunque es verdad que de momento es una función que no se encuentra muy extendida en la aplicación desde su lanzamiento.

Concretamente, esta función está orientada a empresas, y no a particulares. Por lo que nosotros como personas físicas no podremos pedir este check azul para nuestro usuario individual. Y tiene sentido, porque la intención es que las personas puedan identificar a quienes les escriben desde empresas, para que estas nos certifiquen de que quienes les escribe es una empresa real, y no cualquiera.

Esto reduce el riesgo de sufrir algún tipo de fraude por parte de los hackers, que se han acostumbrado a suplantar el correo electrónico de miles de empresas en todo el mundo, con el objetivo de engañarnos y convertirnos en víctimas de estafas que normalmente usan la buena reputación de estas empresas para que bajemos la guardia y no estemos tan encima de ellas. Estos Check azules no se limitan solo a una apariencia de cuenta verificada.

Sino que además se trata de un método que cumple el estándar de marca para la identificación de mensajes BIMI. Este muestra los logotipos del remitente dentro del avatar de perfil de Gmail de la empresa. De esta manera ya no se mostrará la imagen de perfil con la inicial del nombre de la empresa, sino con el diseño corporativo elegido por ella. Obviamente para obtener uno de estos perfiles BIMI es necesario pedirlo a Google y aportar todo lo necesario para verificar la identidad de la empresa a terceros.

Estos checks azules para Gmail empezarán a llegar a las versiones móviles a lo largo de las próximas semanas. Ahora bien, de momento no parece algo demasiado extendido, ya que al menos un servidor no ha podido ver todavía uno de estos perfiles verificados en su bandeja de entrada. Seguramente el proceso no sea todo lo cómodo que debería para las empresas, que prefieren seguir mostrando su aspecto actual.