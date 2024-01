Gmail estrena una genial función para crear borradores con IA

Escribir mensajes en Gmail, que no es otra cosa que enviar correos electrónicos, es algo que hacemos a diario, ya sea escribiendo con el teclado físico en el PC, o bien con el teclado virtual de nuestro smartphone. Pero Google está explorando nuevas formas de hacerlo, incluso más sencillas, que no necesitarán del teclado, ni tampoco de que escribamos al completo el mensaje, y sí, como podíais esperar, todo ello gracias a la IA como ocurre casi con todo últimamente. La nueva función precisamente usa esta tecnología, y lo hace para que tengamos un día a día mucho más sencillo.

No, no es un dictado de voz

El dictado de voz existe desde hace muchos años, y nos permite escribir rápidamente textos sin tocar la pantalla, pero la nueva función de Gmail va mucho más allá, y no se limita a un simple dictado de voz del texto del correo que queremos enviar. Sino que es una función asistida por IA que nos permite dar unas líneas maestras del correo que queremos enviar, y que luego se encarga de completar la IA de Google en este caso.

La función se viene a denominar algo así como Ayúdame a escribir, y como su propio nombre indica, es de lo que se tratará esta función. Básicamente se trata de que con un comando de voz le digamos a Gmail sobre qué queremos que verse el texto que vamos a enviar. Una vez que se lo digamos, de forma abreviada, Gmail se pondrá manos a la obra y escribirá el cuerpo de texto del correo electrónico, que posteriormente mandaremos si comprobamos que todo está correcto y es tal y como lo habíamos planeado.

De momento la función no está disponible para todos los usuarios, ni mucho menos, ya que solo serán aquellos que cuenten con una suscripción a Workspace, las cuentas profesionales, y en Estados Unidos. No obstante, no parece que nos vaya a llevar demasiado tiempo disfrutarlo al menos en español, porque parece que estas funciones de IA se están extendiendo de forma razonablemente rápida a nuestro idioma, otra cosa es lo que tarde a nivel regional.

Esta función de momento es exclusiva de Android, y lo lógico es que dependiendo de la potencia de nuestro móvil se pueda llegar a utilizar incluso sin conexión a Internet, utilizando toda la potencia de la NPU, por ejemplo, de los procesadores Tensor de Google. Básicamente estamos ante una función que crea borradores mediante un resumen de voz por nuestra parte, y con la ayuda inestimable de la IA de Google, que en su núcleo utilizará todo el potencial de Gemini Pro.

Ahora es cuestión de tiempo que esta función llegue a nuestro país para ofrecernos la ocasión de crear estos borradores en español. Algo que seguro nos viene genial, y más teniendo en cuenta todas las posibilidades que nos puede ofrecer en el futuro. Con la posibilidad de que la IA generativa pueda entender el contexto de las conversaciones y crear de forma proactiva borradores listos para enviar.