Gmail: así de fácil es confirmar la asistencia a una reunión desde la bandeja de entrada

Google sigue trabajando en herramientas y funcionalidades con las que aumentar la productividad. Desde hace tiempo la integración de sus aplicaciones nos ha permitido realizar gestiones de una forma rápida y sencilla sin tener que cambiar de app. Tal y como sucede con la integración del calendario con el correo electrónico. A continuación, te contamos cómo confirmar la asistencia a una reunión sin salir de la bandeja de entrada.

La integración perfecta entre el calendario y el correo

Gmail se ha convertido en el centro de mando de nuestra productividad, dejando de ser simplemente una bandeja de entrada. A través de esta herramienta podemos ser convocados a reuniones que se han generado en Google Calendar. De manera que, al recibir una invitación, el sistema detecta los metadatos del evento y nos ofrece un resumen de los datos e incluso nos muestra un gadget interactivo desde el cual confirmar nuestra presencia.

Confirmando reunión desde la bandeja de entrada | TecnoXplora

Una funcionalidad, que nos solo nos permite visualizar de forma rápida, y sin necesidad de leer el correo íntegramente. Ya que nos muestra datos como el título de la reunión, la fecha, la duración de la misma y la zona horaria, así como el resto de las personas que han sido convocadas al mismo evento. De manera que podemos confirmar la asistencia de una forma rápida, sencilla y en cuestión de segundos simplemente eligiendo alguna de las opciones de respuesta que nos sugiere.

Sí: Confirma tu asistencia automáticamente, reservando el espacio en tu calendario y notificando al organizador.

Confirma tu asistencia automáticamente, reservando el espacio en tu calendario y notificando al organizador. Quizás : Indica que tienes interés, pero no puedes asegurar tu presencia aún, lo cual es vital para la planificación de quórums.

: Indica que tienes interés, pero no puedes asegurar tu presencia aún, lo cual es vital para la planificación de quórums. No: Declina la invitación de inmediato, liberando tu agenda para otras tareas prioritarias.

Gracias a funcionalidades como esta es mucho más sencillo optimizar los flujos de trabajo, sobre todo para los usuarios los cuales tienen que gestionar un alto número de reuniones. Seleccionando una respuesta rápida y corta, con lo que evitamos tener que buscar y abrir el enlace al calendario, esperar a que carguen los datos y emitir nuestra respuesta. Una respuesta que se hará efectiva en todos los dispositivos en los que tengas tu cuenta activa. De manera que, si lo hacemos desde el ordenador, la información se actualizará en tu teléfono móvil. Manteniendo sincronizados nos aseguramos de no perdernos ningún compromiso importante.

Son los pequeños gestos los que nos hacen ahorrar tiempo y ser mucho más productivos. Poder confirmar nuestra asistencia a un evento, es uno de los claros ejemplos. Ahorrando un tiempo considerable y transformando la experiencia de usuario. Algo que podemos hacer desde el ecosistema de Google convirtiéndose en una herramienta indispensable en la colaboración. Al mismo tiempo que nos permite concentrarnos en lo que realmente importa el contenido de la reunión, en vez de encontrar la forma de contestar.