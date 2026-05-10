Alexa+: así puedes crear rutinas con simples comandos de voz

Las rutinas son una funcionalidad conocida por los usuarios de Alexa. Con la integración de la inteligencia artificial en el ecosistema de Amazon, es mucho más sencillo programarlas, ahora podemos pedirle a Alexa+ que las cree simplemente hablando con ella. Te contamos cómo han cambiado.

Crea rutinas con Alexa+ usando solo tu voz

Automatizar tareas que se ejecuten o bien a una determinada hora o que se activen con un comando de voz es algo que ya podíamos hacer con Alexa. La gran diferencia es que ahora podemos hacerlo sin usar su aplicación móvil para ello. El cambio más significativo en Alexa es la posibilidad de mantener conversaciones más naturales con ella, de manera que podemos pedirle no sólo que nos ayude a encender las luces, también que sea ella quien se encargue de programar estas rutinas.

Nueva interfaz de las rutinas de Alexa+ | TecnoXplora

Hasta ahora hacerlos suponía entrar en la app, pulsar sobre más en la parte inferior de la pantalla, elegir rutinas, y comenzar eligiendo un activador y una acción, algo que podremos hacer de una forma más sencilla y directa hablando con Alexa. Por el momento, sigue siendo necesario invocar al asistente para que atienda a nuestras peticiones o decirle que cada vez que anochezca encienda las luces, o incluso que encienda el ventilador si tenemos calor.

Es tan sencillo invocar al asistente y decirle en un lenguaje natural, por ejemplo, cuando diga “Alexa, qué calor” enciende el ventilador, de manera que de forma automática identificará el tipo de dispositivo y lo activará. Si tenemos varios dispositivos del mismo tipo, solo tendremos que indicarle cuál queremos que encienda. Y lo mismo para indicarle que lo apague, con sentencias, como “Alexa, ya no tengo calor” o “Apaga el ventilador”.

Obtendremos la confirmación verbal por parte de Alexa de que ha creado la rutina. De este modo cada vez que digamos la frase que hemos programado la pondrá en marcha. Otra de las ventajas es que, si queremos modificarla y añadir complejidad a las mismas, tenemos la opción de editarlas a través de la app o pedirle que las mejore o adapte a nuestras necesidades.

Al usar un lenguaje más natural y conversacional, no es necesario usar las frases exactas, sino que es capaz de entender el contexto y ponerlas en marcha, así como interrumpirlas del mismo modo, simplemente hablando con Alexa. Del mismo modo que podemos hacer rutinas más complejas encadenando múltiples acciones.

Aunque la app ha cambiado considerablemente, cuenta con un diseño más minimalista en la que disponemos de una pantalla principales con varias opciones de consulta y dos pestañas dispositivos que conserva su apariencia anterior y favoritos, donde podemos otorgar un lugar privilegiado tanto a funciones que usamos normalmente como a los dispositivos que queremos tener siempre a mano.

Gracias a las nuevas funcionalidades de Alexa+ las posibilidades de personalización son infinitas adaptándose el dispositivo a las necesidades del usuario y no al contrario como sucedía hasta ahora. Lo que hace que uso sea mucho más intuitivo y fácil para todo tipo de usuario desde el principiante hasta el experto.