Gmail ya permite que cambies tu usuario en tu cuenta de correo

Hace tiempo que Google nos dió una excelente noticia: muy pronto podremos cambiar el nombre de usuario asociado a nuestra cuenta de Gmail sin tener que crear un correo desde cero.

Se trata de una función muy esperada, especialmente por quienes arrastran desde hace años una dirección que crearon deprisa, con un toque poco profesional o simplemente con un alias que ya no encaja con su identidad actual.

Ya puedes cambiar tu correo de Gmail sin perder nada

Sí, hablamos de esa cuenta que te hiciste de adolescente y que Hasta ahora, modificar la parte situada antes de “@gmail.com” implicaba abrir una cuenta nueva y migrar manualmente contactos, servicios vinculados y suscripciones, un proceso tedioso a más no poder.

Pero con estra actualización Google ofrece una solución mucho más cómoda y que permite actualizar el nombre de usuario sin perder los datos asociados a la cuenta. Esto significa que el historial de correos electrónicos, los archivos almacenados en Google Drive, las contraseñas guardadas en el gestor de Google y los accesos a servicios externos permanecen intactos.

Gemini en Gmail | Google

En otras palabras, podrás renovar tu identidad digital sin renunciar al ecosistema que has construido durante años alrededor de tu cuenta principal. Y tranquilo, que la dirección antigua no desaparece por completo. Google la mantiene como dirección alternativa, lo que permite seguir recibiendo correos enviados al antiguo nombre de usuario y, en algunos casos, incluso continuar enviando mensajes desde esa dirección si así lo decides.

Eso sí, el cambio no se puede realizar de forma ilimitada. Google establece un límite de una modificación cada doce meses y un máximo de tres nuevos nombres de usuario a lo largo de la vida de la cuenta. Así que, si decides cambiar tu correo, piénsalo mucho antes de tomar un nombre definitivo.

Cómo cambiar tu nombre de usuario de Gmail paso a paso