Google Wallet: todo lo que debes saber de su nuevo diseño

La transformación a lo largo de los años de Google Wallet está presenta también es su ultima actualización. La app que nació para almacenar tarjetas de crédito se ha convertido por derecho propio en un centro de gestión digital inteligente. Esta última nos trae una nueva experiencia de usuario a través de la personalización y un diseño con el más puto lenguaje Material You.

Así ha cambiado Google Wallet

Una de las aplicaciones que desde su lanzamiento han sufrido una serie de transformaciones, no solo estéticas, sino también en el contenido. Además de las tarjetas bancaria, podemos añadir otros servicios como billetes de tren, tarjetas de fidelización o incluso el carnet del gimnasio o la biblioteca. Todo en la misma app y sin necesidad de llevar la cartera física. Así es el nuevo aspecto de Google Wallet, además de más limpio y funcional, podemos personalizarlo para que se ajuste a nuestros gustos y preferencias.

Así es el nuevo Google Wallet | TEcnoXplora

A primer vistazo, llama la atención la transición de la lista vertical a un formato de cuadrícula compuesto de dos columnas, en las que se organizan las tarjetas. Algo que facilita el acceso a estas, cuando el usuario acumula una gran cantidad de estas. De manera que se duplica la visibilidad, mejorando la organización y siendo ahora más fácil identificar los diferentes tipos de tarjetas mediante bloques de colores con los bordes redondeados, características de la estética de material You 3 expresive.

Aunque lo más interesante es la personalización de la página principal, de manera que ya no es la app la que decide la importancia de los contenidos, sino que es ahora el usuario el que toma el control y puede no solo organizarlas, también elegir cuales mostrar.

Al igual que en el pasado, podemos reorganizar de forma manual las tarjetas mediante una pulsación larga, arrastrando y colocando en el lugar indicado. Además, podemos situar los favoritos a través de la opción “gestionar pases en el inicio”. Marcando con una estrella los que queremos que se visualicen en la pantalla principal y ocultar los que no usamos tan frecuentemente. Desde la parte inferior de la pantalla, con un diseño más integrado podemos añadir nuevos elementos como acceder a la vista completa de la colección. Dejando atrás el antiguo botón flotante circular.

Esta integración con Material You no es solo superficial, esta lo hace ahora de una forma mucho más dinámica ajustándose a la paleta de colores del sistema operativo, lo que favorece la integración visual con el resto. También cabe destacar la integración en la parte superior de la pantalla de un potente buscador. El cual permite filtrar no solo las tarjetas, también podemos hacer lo propio con métodos de pago o transacciones, lo que mejora la búsqueda de información específica, sobre todo cuando no disponemos de tiempo para hacerlo.

Así Google Wallet ha dejado de ser un tablero estático, para convertirse en un tablero interactivo, adaptándose a las necesidades tanto organizativas como visuales de cada usuario.