Gemini se estrena por fin en Google Maps: todo lo que hará por nosotros la IA de Google

La expansión de la IA de Google en forma de Gemini es imparable. Poco a poco va llegando a los lugares más recónditos de nuestros móviles Android, y ahora está colonizando a las principales apps de los de Mountain View. En esta ocasión, Gemini ha llegado a una de las grandes aplicaciones de los californianos, Google Maps, y lo hace para ofrecernos una serie de utilidades que van a hacer realmente sencillo, navegar y encontrar nuestro siguiente lugar idóneo para salir de fin de semana o irnos de vacaciones.

Gemini es el nuevo asistente de Google Maps

Así lo ha desvelado hoy Google, que ha detallado con varios vídeos todo lo que nos va a permitir hacer la IA de Gemini para hacer más cómodos y placenteros nuestros viajes. En uno de estos vídeos Google nos muestra cómo al invocar a Gemini vamos a poder hacerle peticiones más complejas, como por ejemplo:

"¿Hay un restaurante económico con opciones veganas a lo largo de mi ruta, algo dentro de un par de millas? … ¿Cómo es estacionar allí?" Seguido de: "Está bien, vamos allí". Incluso puedes preguntar "Oh, por cierto, ¿también puedes agregar un evento de calendario para la práctica de fútbol mañana a las 5 p.m.?"

Incluso podremos pedirle que añada eventos a nuestro calendario o incluso preguntar cuáles son los platos populares. Incluso vamos a poder informar de eventos de tráfico con solo decírselo al asistente ahora en la forma de Gemini. Esta función llegará en varias semanas a Android e iOS y Android Auto.

Referencias reales en el mapa

Ahora Gemini puede darte indicaciones mucho más naturales gracias a que tiene un gran conocimiento del mapa que en ese momento está activo y nos rodea. Concretamente, podría decirte, gira a la derecha después del restaurante chino Gran Muralla, por poner un ejemplo, y por tanto darnos una referencia del mundo real para comprobar que efectivamente estamos girando por el lugar adecuado. Una función que está llegando ahora a Android e iOS en Estados Unidos.

Nuevas notificaciones de tráfico

Ahora Google Maps nos notificará de incidencias en el tráfico en nuestros alrededores mediante una notificación. Y lo mejor de todo, no hace falta estar inmersos en una navegación activa para que Google Maps nos advierta de estos problemas de tráfico. Una funcion que ya está llegando a los usuarios de Android en Estados Unidos.

Google Lens se alía con Gemini

Ahora la función de Google Lens será aún mejor. Como sabéis, se puede acceder a Lens desde la página principal de Google Maps pulsando su icono en la barra superior. Y lo que está llegando ahora a Estados Unidos para Android e iOS es la mejora de esta función con la ayuda de Gemini.

Según Google, con esta nueva integración de Gemini, podremos hacerle preguntas a la IA tales como "¿Qué es este lugar y por qué es popular?" o "¿Cuál es el ambiente interior?"