Estos altavoces y pantallas de Google serán compatibles con Gemini, ¿está el tuyo entre ellos?

La revolución de la IA está en plena eclosión, y tras arrasar en nuestros móviles o PCs con sendas apps y aplicaciones online, la IA va llegando poco a poco a también a los usuarios del hogar conectado, eso que conocemos como IOT o Internet de las Cosas. Y es que si hay dispositivos con potencial para disfrutar a fondo de los asistentes de voz de nueva generación con IA generativa, esos son los altavoces y pantallas inteligentes, dispositivos donde Amazon y Google son los absolutos líderes. Estos últimos están en pleno proceso para llevar a ellos Gemini y todo su potencial, y eso quiere decir que el despliegue de esta IA está cerca. Y ya sabemos cuáles serán los altavoces y pantallas elegidos para el despliegue de Gemini. Y desde luego Google nos ha sorprendido, porque la compatibilidad con Gemini va a ser amplia.

¿Qué dispositivos actualizarán?

Pues bien, Google ha compartido todos los detalles acerca de cómo y cuándo se va a producir el despliegue de Gemini en los dispositivos inteligentes de Google. Todo ello ocurrirá gracias a Google for Home, la nueva versión de Google Home preparada para absorber toda la inteligencia de Gemini y aplicarlas en estos dispositivos, incluso aquellos que cuando se lanzaron estaban todavía a años de el advenimiento de la iA generativa. Pues bien, lo importante es saber si nuestros dispositivos de Google serán compatibles con Gemini, y la respuesta es que probablemente, porque como podéis comprobar, el alcance es muy amplio.

Los nuevos Google Home Speaker | Google

Según Google, serán compatibles todos los altavoces y pantallas fabricados por Google desde 2026, lo que incluye a los siguientes dispositivos:

Google Nest Hub (2.ª generación)

Google Nest Hub Max

Google Nest Hub (1.ª generación)

Google Home Max

Google Nest Mini (2.ª generación)

Google Home Mini (1.ª generación)

Google Nest Audio

Google Home

Google Nest Wifi point

En el caso de querer contar con el popular modo Live de Gemini, necesitaremos contar con una suscripción Google Home Premium, y tener alguno de estos dispositivos:

Google Nest Hub (2.ª generación)

Audio Google Nest

Google Nest Mini (2.ª generación)

Google Nest Hub Max

En estos casos será posible conversar durante horas con Gemini como lo hacemos actualmente desde nuestro smartphone, pero como veis, ya no será un modo tan compatible, sino que lo será más bien en los modelos más recientes.

¿Cuándo llega a España?

Según Google, el despliegue inicial de Gemini para Home se realizará solo en Estados Unidos y en el idioma inglés, algo lógico, por otra parte, y en consonancia con otros despliegues de la marca. Aunque ya anuncian que llegará a otros lugares a comienzos de 2026. Por tanto, lo más seguro es que el idioma español sea el siguiente en ser compatible, algo que podría ocurrir también a comienzos de 2026.