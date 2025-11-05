WhatsApp llega oficialmente a los Apple Watch: funciones y compatibilidad con tu reloj

Era algo que se sospechaba desde esta misma semana, ya que la beta de la aplicación para los iPhone se había convertido en una realidad hace apenas un par de días. El misterio se ha acabado con el anuncio por parte de WhatsApp del lanzamiento de una de las apps más esperadas por los usuarios de los relojes inteligentes de Apple. La app ya es una realidad, y permitirá a millones de usuarios chatear desde la misma muñeca, algo que ya podían hacer los usuarios de Wear OS desde hace más de dos años.

La nueva app ya es una realidad para los Apple Watch

Meta ha anunciado a través del blog de WhatsApp la disponibilidad de la aplicación para los Apple Watch, por lo que el periodo de prueba ha sido realmente corto desde que conocíamos que se había iniciado. Ahora toca repasar todo lo que vamos a poder hacer con la app desde la muñeca. Y lo mejor de todo es que la experiencia de uso, como en el caso de Wear OS, es no solo sencilla, sino muy completa.

WhatsApp en Apple Watch | WhatsApp

¿Qué podemos hacer con la nueva app para el Apple Watch?

Esto es todo lo que podemos hacer con la app para nuestro reloj. Acceder a notificaciones de llamadas: se puede ver quién te está llamando sin necesidad de mirar tu iPhone. Mensajes completos: se pueden leer mensajes de WhatsApp completos en Apple Watch, incluso los mensajes largos, directamente desde la muñeca. Mensajes de voz: Se pueden grabar y enviar mensajes de voz.

También podemos reaccionar a mensajes: añadiendo la posibilidad de enviar reacciones rápidas con emojis a los mensajes que recibimos. Reproducción de archivos multimedia: imágenes y stickers nítidos en la pantalla del Apple Watch. Visualización del historial de chats: se pueden ver más detalles del historial de chats en pantalla cuando leemos los mensajes.

¿Es compatible con todos los Apple Watch?

Pues bien, esta es una de las grandes preguntas que se hacen ahora muchos usuarios de los relojes de Apple, y la realidad es que no es compatible con todos los relojes de Apple. Porque para hacerla funcionar necesitamos contar con un Apple Watch Series 4 o posterior. Mientras que el sistema operativo con el que cuente debe ser Watchos 10. Si cumplimos con estos requisitos, vamos a poder chatear en WhatsApp desde la muñeca desde ya.

Los que llevamos usando la app de mensajería en la muñeca con Wear OS desde hace ya más de dos años hemos podido comprobar que la app es plenamente funcional. Es muy útil tanto el pequeño teclado para escribir mensajes, como sobre todo dictarlos con el micrófono. Como suele ser habitual, es quizás la visualización de imágenes o vídeos lo más mejorable, ya que no siempre podemos verlos con la calidad deseada.

Y más en una pantalla tan pequeña. Pero la realidad es que las funciones esenciales son más que suficientes. Con la reciente llegada a los iPad y ahora a los Apple Watch, WhatsApp completa su despliegue en dispositivos de Apple.