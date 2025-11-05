Motorola lanza sus nuevos auriculares Moto Buds Bass en España

La firma no solo ha lanzado hoy en España su esperado móvil ultra delgado, el Motorola Edge 70, sino también unos nuevos auriculares que sin duda van a convertirse en uno de los accesorios favoritos de muchos entusiastas de la marca. Hablamos de unos auriculares que destacan entre otras cosas con unos bajos potentes, algo que no siempre podemos disfrutar en auriculares de este calado, tal y como vamos a poder comprobar a continuación.

Precio y disponibilidad de los moto buds bass

Los nuevos auriculares de Motorola llegan a España con un precio realmente ajustado, y es que podemos comprarlos de manera individual por tan solo 59 euros desde hoy mismo. Un precio realmente ajustado si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrecen estos auriculares.

moto buds bass] | Motorola

Unos auriculares baratos pero con sonido contundente

Si en su nombre encontramos el vocablo Bass es evidente que estos auriculares destacan por contar con unos bajos potentes. Su sonido depende de un controlador dinámico de 12,4 mm, que cuenta con un potente refuerzo en las frecuencias bajas, lo que brinda un potente sonido. Presumen de audio con calidad de estudio, gracias a la certificación Hi-Res Audio, esto es más o menos el triple de la calidad que nos ofrece el sonido de un CD tradicional.

Cuentan con cancelación activa de ruido, capaz de reducir el sonido hasta en 50dB. Además, ofrece un modo adaptativo, que modula la intensidad de la cancelación de ruido basándose en el nivel de ruido real que nos rodea. Estos auriculares nos proporcionan llamadas con un sonido cristalino y claro, gracias al sistema de triple micrófono con tecnología CrystalTalk AI. Esta nos ofrece unas llamadas con un nivel de nitidez único. Además, son resistentes al agua, no hay que temer por las salpicaduras de agua o por el sudor.

En lo que a batería se refiere, van muy bien equipados. Ya que cuentan con una batería que nos ofrece hasta 9 horas de reproducción con una sola carga, y si añadimos la batería dentro del estuche, esta marca aumenta hasta las 43 horas nada menos. La carga rápida nos permite contar con hasta 2 horas de reproducción con tan solo 10 minutos de carga. Vamos, hablamos de unos auriculares con sonido Hi-Res y bajos potentes que podemos comprar por menos de 60 euros. Y todo ello además en una gama de colores divertidos y vistosos, como son los Pantone Blue Jewel, Pantone Dark Shadow y Pantone Posy Green.