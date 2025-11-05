VIDEOS CORTOS CON IA
Sora llega por fin a Android, aunque con un gran pero…
La aplicación de Open AI para crear vídeos cortos de IA generativa por fin da el salto a Android.
Seguramente hayáis notado en los últimos días un aumento espectacular de impactantes vídeos en redes sociales, desde TikTok a Instagram o Facebook, donde la realidad muchas veces se fusiona con la ficción gracias a la IA. Y ha sido así porque desde hace algunas semanas la app de Sora ha estado disponible en iOS, por tanto, para los usuarios de iPhone. Y esto quiere decir que desde ese momento se ha abierto la veda para crear vídeos impactantes de cualquier temática por parte de personas como tú o como yo. Y ahora esta espera ha terminado para los usuarios de Android.
Sora llega a Android
Como sabéis, Sora es la IA de Open AI encargada de crear vídeos a partir de un simple prompt de texto. El equivalente a Veo de Google Gemini, aunque la IA de Sam Altman fue la primera en llegar al mercado en este formato. Pues bien, ahora esta app por fin está disponible para los móviles y tabletas Android, aunque como decíamos con un gran pero. Ya que aunque es así, el lanzamiento va a estar limitado a determinadas regiones.
Concretamente estamos hablando de que Sora para Android llega de momento a estos países: Canadá, Corea del Sur, Japón, Taiwan, Vietnam y Estados Unidos. Fuera de estos países la app no va a estar disponible en la Play Store. Ahora bien, esto no quita que podamos hacerlo de manera no oficial, como hacemos con otras tantas apps de Android.
Para ello podemos optar por buscar la app en repositorios como ApkMirror. En este caso hemos podido instalarla, pero la Play Store nos está dando problemas, y nos remite a ella. Cuando se abre la app de Sora automáticamente salta el aviso de la Play Store y exige buscarla en la tienda. Seguramente tenga que ver que usó la última beta de Android 16, y sabemos que Google se ha puesto seria con la instalación de apps desde fuentes desconocidas. Pero seguramente en una versión anterior de Android no haya problemas en su instalación.
Una red social de vídeos de IA
El gran atractivo de esta app ya no solo es crear increíbles vídeos cortos en cuestión de segundos, sino que en sí misma se trata de una red social donde podemos ver al estilo de TikTok un feed completo de vídeos creados con Sora por parte de sus usuarios. De ahí lo rápido que se han extendido por redes sociales estos vídeos que podemos identificar fácilmente porque en la mayoría de casos cuentan con una marca de agua con el logotipo de esta app.
Desde luego hay ganas de poder probar esta app en España, ya que desde luego va a dar mucho juego a miles de personas que son realmente creativas y que con una de estas herramientas entre manos puede crear verdaderos contenidos virales. Imaginamos que llegará a nuestro país en cuestión de semanas, antes de acabar este 2025.
