El nuevo Motorola Edge 70 presume de una delgadez extrema y peso pluma

Tal y como había avanzado la propia Motorola hace unas semanas, hoy ha celebrado su puesta de largo el nuevo Motorola Edge 70, un teléfono que viene a competir de tú a tú con smartphones como el iPhone Air o el Samsung Galaxy S25 Edge. Con ellos tiene en común sobre todo su extrema delgadez y peso liviano. Pero en este caso además llega con una ventaja sobre sus rivales, un precio mucho más accesible que lo hace más cercano a un público mucho más amplio, ahí radica uno de sus grandes atractivos.

Precio y disponibilidad

Como decimos, el precio de este teléfono es desde luego uno de sus grandes atractivos, ya que es bastante más barato que sus rivales. Hablamos de que este nuevo teléfono ya está a la venta en la tienda online de Motorola por 799 euros, en la única versión que está disponible. Además, junto a este smartphone se estrenan los nuevos auriculares Moto Buds Bass, por 59 euros.

El nuevo Motorola Edge 70 | Motorola

El móvil más delgado de Motorola

Desde luego el perfil ultradelgado de este teléfono es su principal atractivo, y es que Motorola ha conseguido reducirlo a tan solo 5,9 mm, lo que son prácticamente 2 milímetros menos de lo que suele medir el perfil de cualquier móvil de gama media, e incluso alta en algunos casos. En esta ocasión a esta delgadez le acompaña también un cuerpo muy ligero, que pesa tan solo 159 gramos, más o menos entre 40 y 50 gramos inferior al peso habitual de un smartphone.

Más allá de esto, a este nuevo terminal se le puede ubicar en la gama media más premium. Algo que determina su procesador, que si bien no es el propio de un tope de gama, sí es el más potente que podemos encontrar en un móvil de gama media, y eso ya de por sí es una garantía de gran rendimiento. Además, le acompañan nada menos que 12GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno.

A pesar de su gran delgadez, es un móvil muy resistente, contando con certificación MIL-STD 810 H de grado militar. Este nuevo móvil presume de una pantalla de tecnología pOLED, con una diagonal de 6,67 pulgadas, así como una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución de 2712x1220 píxeles, desde luego no se le puede pedir más. La cámara de fotos ofrece dos sensores, uno de 50 megapíxeles, así como otro gran angular de 50 megapíxeles. El trío de 50 megapíxeles lo completa la cámara selfie en el frontal.

Especialmente sorprendente es que a pesar de su mínimo grosor, tiene una batería de gran capacidad. Hablamos de 4800 mAh, la misma capacidad que tienen muchos móviles de gama media más gruesos, y que prácticamente dobla a la capacidad del reciente iPhone Air de Apple. Además, tiene una potente carga de 68 W, y de 15 W inalámbrica. Se estrena con Android 16 y toda la IA de Google. Y podemos comprarlo en tres colores, PANTONE Lily Pad, PANTONE Gadget Grey y PANTONE Bronze Green.