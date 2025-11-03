Así puedes disfrutar de Gemini en Google Home antes que nadie

Google Home se encuentra en plena transformación, además de un cambio de aspecto, también se está adaptando a los nuevos tiempos con la introducción de la inteligencia artificial. Algo que podremos probar más adelante. Gemini se incorporará como asistente.

Gemini llega a Google Home

Así lo han anunciado los de la Gran G, a través de un mensaje en la app Google Home. A través de una llamada de atención que nos invita a registrarnos para acceder de forma anticipada a los servicios de su asistente virtual Gemini. No es primera ni será la última de las aplicaciones que han incorporado o están proceso las funciones inteligentes. Unas funcionalidades que por el momento no están disponibles, pero que es están en desarrollo, aunque ya podemos registrarnos para ser los primeros en probarlos.

Así podrás probar Gemini antes que nadie. | TecnoXplora

Al entrar en la app, se despliega una ventana emergente en la que nos anuncia su llegada, en este momento tenemos dos opciones, dejarlo para más adelante o registrarnos.

En el segundo de los casos, pulsamos el botón “ empezar ” que aparece en la esquina inferior derecha de la ventana.

” que aparece en la esquina inferior derecha de la ventana. Si nos registramos recibiremos una notificación para empezar a usarlas cuando estén disponibles para nuestra casa. Pero antes de eso hay que completar el registro, de nuevo pulsa en “ registrarse ” para acceder.

” para acceder. Una vez completado el registro, siguiendo los pasos del asistente, recibimos la confirmación de que se ha realizado correctamente.

de que se ha realizado correctamente. Pulsa aceptar para salir de la notificación. Ahora solo nos queda esperar.

Con este proceso, Google empieza la transición de los hogares conectados de su viejo asistente OK Google a su modelo de inteligencia artificial, el cual permite mantener una conversación fluida sin necesidad de invocarlo en cada interacción. Esto permite que el asistente aprenda el contexto de la conversación y sea capaz de interpretar peticiones más complejas usando incluso un lenguaje más natural.

Algo que nos sorprenderá es que no solo podemos aumentar la complejidad de las peticiones, sino que además será capaz de llevar a cabo varias instrucciones en la que se especifiquen varios pasos sin problemas. En lo que a la automatización se refiere, programar rutinas para nuestro hogar será mucho más sencillo. Puesto que ya no tendremos la necesidad de navegar por las opciones determinadas, el qué y qué tienen que hacer. Será tan sencillo como describir la acción y la reacción, con un lenguaje natural. Por lo que este tipo de acciones se acerca mucho más usuario medio de la app, facilitando la programación a usuarios mejor avanzados.

Estos cambios también se aplican a las cámaras y timbres, lo que permitirá acceder al historial de eventos pasados, porque los que podremos preguntar por eventos concretos, como quién dejo un paquete en la puerta o a qué hora llego alguien a casa. Lo que os facilita la tarea de revisar las grabaciones en busca de ellos. A la hora de pedirle ayuda y con los controles multimedia también notaremos los cambios, aunque tendremos que mantenernos a la espera probar esta y el resto de nuevas funcionalidades que nos ofrecerá al app.