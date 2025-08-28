Ya puedes comprar el nuevo amplificador Wifi de Xiaomi en España

Xiaomi ha lanzado en nuestro país un nuevo dispositivo inteligente, y desde luego uno de los más útiles con los que podemos equipar a nuestro hogar. Se trata de un repetidor de señal Wifi diseñado para que esta pueda llegar lo más fuerte y estable posible al resto de la casa, especialmente si esta es más grande de lo habitual.

Precio y disponibilidad

El nuevo Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 se ha puesto a la venta en nuestro país en la tienda online oficial de la marca por 39,99 euros. Está disponible en una sola versión de color blanco.

Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 | Xiaomi

Ficha técnica del Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500

El aspecto más destacado de este extensor de red es que cuenta con el estándar Wifi 6, que es uno de los más potentes que hay actualmente en el mercado, y que nos permite extender la red con la mayor velocidad posible, siempre y cuando tanto el router principal como los dispositivos desde los que navegamos cuenta con esta conectividad. Para hacernos una idea, este extensor puede transportar datos a una velocidad de hasta 1201 Mbps, mientras que en el anterior modelo Wifi 5 llegaba hasta un máximo de 867 Mbps, por lo que la velocidad se ha elevado casi un 40%.

Este dispositivo cuenta con un puerto Ethernet, que permite conectar directamente dispositivos, como un PC, a este mediante una conexión de cable. Además, integra un indicador de señal inteligente, que nos permite encontrar el lugar idóneo para que el repetidor cuente con la mejor señal posible para poder transmitirla de la manera más limpia y estable posible. Con la conexión EasyMesh podemos crear una gran red de malla con varios de estos repetidores conectados al router principal.

La doble antena omnidireccional nos ofrece una mejor redirección de la señal hacia los lugares en que es más necesaria, y a donde se ubican los dispositivos a los que debe enviar los datos. Es compatible tanto con dispositivos de 2.4 GHz como de 5 GHz, por lo que puede proporcionar a ambos la máxima velocidad posible. Por supuesto, se trata de un repetidor de red que se puede controlar íntegramente desde el smartphone gracias a la conectividad inalámbrica.

Una función muy interesante tiene que ver también con ese conector de cable Ethernet, y no solo para lo que os contábamos, sino también para convertir una conexión de cable en una inalámbrica. A la inversa, por lo que si lo conectamos directamente al router, a uno de sus puertos, esa señal puede comenzar a llegar sin cables a nuestros dispositivos, como si de una red Wifi más se tratara. Sin duda uno de esos productos que muchos de nosotros valoramos comprar ahora que regresamos de las vacaciones de nuevo al trabajo y a los estudios, para mejorar el rendimiento de la red en nuestro país.