La funcion escondida de Google Home con la que iniciar rutinas solo con tu presencia

Son muchos los dispositivos que cuentan con detección de presencia, a través de estos sensores somos capaces no solo de saber si alguien ha entrado en una habitación sino si sigue dentro. Esto es de gran ayuda, sobre todo para ahorrar energía, por ejemplo encendiendo y apagando las luces o los sistemas de climatización como el aire acondicionado o la calefacción. Algo que podemos hacer con los dispositivos conectados a través de un ajuste escondido en Google Home.

Activa los dispositivos con tu presencia

Uno de los aspectos que más nos preocupan es la seguridad de nuestros hogares. Gracias a las herramientas que nos ofrece la tecnología, son muchos los usuarios que optan por instalar cámaras de vigilancia tanto en el exterior como en el interior de sus domicilios. Pero no siempre queremos que estén activas, para garantizar nuestra privacidad. Una función que incluyen las cámaras de Google es la del encendido y apagado automático. Una opción que encontramos en los ajustes de la propia cámara accediendo desde Google Home.

Configurando la detección de presencia | TecnoXplora

Además de encender la cámara cuando no detecta nuestra presencia en la habitación y la desactiva en el momento en que se percata de que hemos entrado y estamos en el interior, también podemos configurar la detección de presencia en otros dispositivos compatibles. Para ello solo tenemos que acceder a la detección de presencia.

Además de los sensores de presencia, los dispositivos pueden hacer uso de nuestra ubicación para determinar si estamos o no en casa. De manera que cualquier usuario de la casa puede elegir los dispositivos que nos ayudarán a determinar si hay alguien en casa. Además, los miembros de la casa pueden elegir si quieren o no dar acceso a su ubicación. Al mismo tiempo podemos ejecutar automatizaciones en función de la presencia o no de gente en la casa.

A través del asistente de configuración de detección de presencia, además de acceder a toda la información acerca de esta funcionalidad, tenemos la opción de elegir de la lista de dispositivos compatibles cuáles son los que queremos que nos ayuden a determinar nuestra presencia, pulsando en el botón que aparece junto a cada uno de ellos.

Una vez hemos seleccionado todos los dispositivos, tenemos dos opciones, bien la de terminar con la configuración pulsando sobre el botón” hecho”, o bien seguir “creando automatizaciones”. Pulsando sobre esta opción, accedemos al asistente donde encontramos todos los pasos para crear una rutina o automatización.