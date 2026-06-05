Gemini desembarca en los móviles Android más modestos

El asistente de inteligencia artificial, Gemini, ya está presente en el grueso de móviles Android que cuentan con sistemas operativos relativamente modernos, y terminales con varios años a sus espaldas lo ejecutan sin problemas, lo hemos visto también en el caso de relojes veteranos, donde Gemini se ha integrado a la perfección. Pero faltaba todavía un grupo de dispositivos donde era necesario todavía hacer un esfuerzo importante por contar con el asistente y su potente inteligencia artificial, hablamos del sistema operativo más humilde de Google, creado para los móviles menos potentes.

Gemini llega a Android Go

Y es que Google ha anunciado Gemini Go, que, como su propio nombre indica, ha sido diseñado para esos móviles que se consideran dentro del segmento Go, el de los teléfonos más básicos del mercado, con limitaciones de hardware, que a cambio nos ofrecen precios realmente atractivos. Suelen ser móviles que se mueven entre los 70 y 100 euros de precio, y que aunque en España se venden, es en los países en vías de desarrollo.

Un sistema operativo que suele tener como rasgo diferencial, en cuanto a hardware, una memoria RAM de hasta 2GB. Este es un requisito para este tipo de móviles, ya que gracias a esa memoria RAM pueden ejecutar bien el sistema operativo Android Go, que precisamente cuenta con los recursos necesarios para que esos 2GB de memoria RAM sean suficientes para que el teléfono pueda moverse con fluidez.

Pero claro, también ofrecía bastantes limitaciones a la hora de integrar, por ejemplo, el asistente de IA de Google. Ahora eso cambia, ya que Google ha anunciado que los móviles con Android Go 13 o posterior, con la edición Go, y siempre y cuando los teléfonos cuenten con 2 GB de memoria RAM, por lo que si tu teléfono con Android Go cumple esos requisitos, recibirá la nueva versión del asistente de voz.

Eso sí, lo hará en un modelo muy compacto, que se integrará en la app de Google Search, por lo que podremos acceder desde el núcleo de Google. Y también mediante el clásico atajo del resto de móviles Android, pulsando prolongadamente el botón de encendido del terminal. Según Google, este nuevo asistente ha sido diseñado para ayudarnos a mantenernos conectados y hacer más cosas incluso cuando los dispositivos tienen poco almacenamiento.

Por tanto, si cuentas con uno de estos móviles modestos en cuanto a especificaciones, debes saber que tampoco se va a quedar fuera de la revolución de la IA, y contará con el asistente de Gemini, ahora bien, otra cosa es la velocidad con la que funcione, porque incluso en móviles muy potentes, las esperas dependen de los servidores, pero también del hardware del terminal, y en estos Android Go, habrá que tomárselo con mucha calma.