Airdrop llega a tu móvil Xiaomi, ya puedes compartir archivos con cualquier iPhone

Si tienes un móvil Xiaomi, estás de enhorabuena, y es que la firma china ha hecho uno de los mejores añadidos que podíamos esperar para sus teléfonos. Y es que va a ser más sencillo que nunca poder compartir archivos con cualquier iPhone, gracias a la integración de AirDrop en los teléfonos de la marca, gracias a Quick Share. Sin duda, una novedad de primer nivel, que han demandado durante muchos años los usuarios de los teléfonos de la firma china.

¿Cómo se integra AirDrop en HyperOS 3?

Xiaomi lo ha anunciado directamente en sus redes sociales, la llegada de AirDrop a sus teléfonos, y lo ha hecho desde su cuenta de HyperOS, ya que se trata de una novedad íntegra de su capa de personalización de Android. Y es una gran noticia, porque quiere decir que no hay que hacer nada con nuestro teléfono Xiaomi, solo actualizar el sistema operativo a la última actualización.

Y es que se trata de una función que se integra totalmente en Quick Share, el estándar de Android para compartir archivos con otros dispositivos del mismo sistema operativo. Este es fruto de la fusión de las respectivas apps de este tipo tanto de Samsung como de Google, y ahora que esta función ha llegado de forma nativa a Android 16, es Xiaomi la que a su vez la integra dentro de su capa de personalización.

Y lo mejor de todo es que prácticamente no cambia nada para que envíes archivos desde un móvil Xiaomi a un iPhone. Al menos eso es lo que podemos esperar, porque va a ser exactamente el mismo proceso que hacerlo con un móvil Android. Al ser compatible de forma nativa AirDrop con Quick Share, podemos compartir un archivo y en la lista de dispositivos compatibles, ahora sí que aparecerán los iPhone que nos rodeen, y que hayan aceptado ser visibles para los dispositivos que les rodean.

Como muestra en su tuit la firma china, el iPhone destinatario de nuestro envío mostrará que un dispositivo está intentando enviarle un archivo mediante AirDrop, y ahí podrán elegir si reciben o no el archivo, como con cualquier otra comunicación por parte de otro iPhone, solo que en este caso el origen es de un móvil Android, concretamente de un teléfono de Xiaomi.

Xiaomi anuncia que AirDrop dentro de Quick Share ya está disponible, por lo que entendemos que solo habrá que actualizar a la última versión para que podamos comenzar a hacer el intercambio de archivos entre diferentes dispositivos. Así que si tienes muchos amigos con iPhone, que no sería raro, ahora podrás intercambiar archivos, fotos y mucho más de forma sencilla.