El precio de la gasolina se ha disparado en los últimos días por lo que encontrar el combustible más barato, puede hacernos ahorrar muchos euros. Para hacerlo, ya no es necesario recorrer todas las gasolineras que tenemos a nuestro alrededor, podemos hacer uso de la tecnología y la inteligencia artificial, para encontrar el mejor precio antes de salir de casa, te contamos cómo.

Encuentra el carburante al mejor precio con la ayuda de la inteligencia artificial

Los movimientos geopolíticos de los últimos días están haciendo que el precio de los carburantes aumente de un día para otro. Este se suma a la subida de la cesta de la compra que cada vez es más cara y que nos obliga a buscar el mejor precio, si queremos llegar a fin de mes.

Listado de estaciones de servicio elaborado por Gemini | TecnoXplora

Gracias a tecnologías como la inteligencia artificial, hacerlo es mucho más sencillo. Aunque muchos usuarios tienen la falsa creencia de que el uso de esta es para complicadas operaciones, lo cierto es que aplicar esta tecnología al día a día es posible, y podemos usarla para realizar está búsqueda.

Copia el siguiente texto en el chatbot de tu IA:

Rol: Actúa como un analista de datos especializado en ahorro de combustible con acceso a datos en tiempo real.

Actúa como un analista de datos especializado en ahorro de combustible con acceso a datos en tiempo real. Objetivo: Encontrar el mejor precio para I NSERTAR TIPO DE COMBUSTIBLE en INSERTAR LOCALIDAD Y PROVINCIA.

Encontrar el mejor precio para I Reglas de ejecución obligatorias:

Fuente Única: Extrae la información exclusivamente de la web dieselogasolina.com.

Extrae la información exclusivamente de la web dieselogasolina.com. Filtro de Veracidad: Antes de mostrar una gasolinera en la tabla, verifica que aparece listada en dicha web para esa localidad hoy, 10 de marzo de 2026. Si una estación no figura en los resultados actuales de esta web, está prohibido incluirla.

Antes de mostrar una gasolinera en la tabla, verifica que aparece listada en dicha web para esa localidad hoy, 10 de marzo de 2026. Si una estación no figura en los resultados actuales de esta web, está prohibido incluirla. Prohibición de Alucinaciones: No estimes precios, no uses datos históricos de entrenamiento y no asumas que una gasolinera "siempre es la más barata" si no aparece en la búsqueda de hoy.

No estimes precios, no uses datos históricos de entrenamiento y no asumas que una gasolinera "siempre es la más barata" si no aparece en la búsqueda de hoy. Formato de Salida:

Mejores precios reales: Tabla con Nombre, Dirección exacta y Precio (€/Litro). Máximo 5 resultados, ordenados de menor a mayor precio.

Tabla con Nombre, Dirección exacta y Precio (€/Litro). Máximo 5 resultados, ordenados de menor a mayor precio. Tendencia del mercado (Últimas 24h): Resumen basado en noticias reales de las últimas 24 horas sobre el precio del crudo y su traslado al surtidor (Efecto pluma/cohete). Indica si la tendencia es Alza, Baja o Estable.

El cual podemos modificarlo para que se adapte a nuestras necesidades, dependiendo del carburante que use nuestro vehículo y el lugar en el que nos encontremos. Para obtener los datos es tan sencillo como acceder a Gemini, ya sea a través de su aplicación o web.

Copiamos y pegamos el prompt en una nueva conversación

en una nueva conversación Para ello debemos c ambiar estos datos, de carburante y la ubicación.

de carburante y la ubicación. De este modo obtendremos un listado con las estaciones de servicio y el precio.

con las estaciones de servicio y el precio. Podemos pedirle que nos amplíe la información siempre que lo necesitemos realizando las preguntas necesarias, siguiendo el hilo de la conversación

Un prompt que podemos usar con otros modelos de inteligencia artificial como Chat GPT, obteniendo el mismo resultado las estaciones de servicio más cercanas en las que el precio es menor.